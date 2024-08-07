5星座越逼越失控！ 金牛難溝通、射手唱反調、這星座看似隨和內心「硬得像石頭」

每個人的脾氣不見得相同，遇到不同性格的人要用不同方式對待，否則將會引火上身。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，「《星座》這幾個星座～逼不得‼️你越逼～他越失控‼️」，分享5個越逼越失控的星座，快來看看你的親朋好友有沒有上榜吧！

▍金牛座 對牛彈琴

有些人覺得跟金牛座溝通就像是對牛彈琴一樣，難以溝通。他們會依照自己的模式，依照自己想法做事情。跟金牛座講話要用正確的開啟方式，不可太急，要給他時間讓他思考，用引導方式，分析事情利弊。

不可太過逼迫金牛座，雖然金牛座很會忍，但他失控是非常可怕的，如果他心中已經有答案，你可能就沒辦法說服他，除非提出解決方法，否則他只會更堅持自己立場。

▍射手座 愛唱反調

射手座是叛逆的星座，無論是在友情、愛情裡，但同時也是講理的星座，如果溝通方式不對，讓他覺得你想管他、逼迫他時，射手座就會跟你作對到底。他的自尊心很高也很愛面子，用強硬的方式，場面肯定很火爆。

跟射手座溝通的方式很重要，當你去逼他去做不喜歡做的事，後面都不會有好下場。跟射手座要動之以情，用激將法，他會為了自己自尊，證明自己。

▍天蠍座 理性溝通

天蠍座在各個方面都是希望能夠理性溝通的星座，如果不能理性溝通、態度不好，就不會浪費時間跟你講太多，會直接拒絕溝通，一冷戰就會冷戰很久。如果跟天蠍座冷戰，需要反向思考自己講話有沒有不尊重。

天蠍座是一個給人有距離感的星座，喜歡自己位階比別人高，因此溝通時要朝此方向發展，要讓他覺得你非常尊重他，而不是硬逼著他照著你的方式去做。

▍水瓶座 怕囉嗦

水瓶座是一個非常怕囉嗦的星座，跟他溝通會時常懷疑他到底有沒有聽進去，其實答案是肯定的。水瓶座非常聰明，講過一次就知道錯了，只是可能沒給你回應而已，如果又去跟他講兩三次，水瓶座就會「牙起來了」。

水瓶座是外軟內剛，外軟內硬的星座，跟他相處會覺得人很好、很隨興，但是遇到意見不合時，你很難改變固執的水瓶座。跟他溝通需要耐性，取得他的認同，才是跟他好好溝通的重要關鍵。

▍摩羯座 固執己見

摩羯座雖然表面看起來很成熟、很穩重，但其實是想法很硬、嘴巴很硬、愛面子又愛自尊的星座，平時溫溫吞吞，不急不徐，可是只要是他想要做的事，旁邊的人就算再怎麼反對，他還是會去衝。

不要去想著改變摩羯座，也不要逼他去做任何事，他心中只要認定的話，就算他第一次表面聽你的，最後還是會按照自己的計畫走。

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