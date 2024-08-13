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甜蜜來襲！下半年這些生肖將有幸福愛情降臨

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甜蜜來襲！下半年這些生肖將有幸福愛情降臨(圖片來源：Shutterstock)
甜蜜來襲！下半年這些生肖將有幸福愛情降臨(圖片來源：Shutterstock)

上半年過得平淡無奇，沒有甜蜜，沒有浪漫，沒有心動……下半年會有愛情的驚喜降臨嗎？科技紫微網為你揭曉：下半年哪些生肖受月老眷顧，心動愛情即將降臨！

注意：沒在榜單的生肖，代表愛情重要時刻已在上半年來過。

生肖虎

秋分前後（陽曆2024/09/22前後）
這段時期不僅桃花朵朵開，你的愛情好運磁場更將大幅提升，馬上行動起來，勇敢追求你的愛吧！想要小孩的家庭此時也可以好好做人、發奮努力。

生肖兔

立秋前後（陽曆2024/08/07前後）
恭喜！立秋前後愛情吉運喜神降臨，將為戀愛中的你製造甜蜜又浪漫的回憶。單身務必抓住這波全年最好運時期，脫單的機會就藏在其中，此時相親的成功率也是最高的。

生肖龍

寒露前後（陽曆2024/10/08前後）
愛情迎來修復期，此時誤會冰釋、情感升溫等等皆可以期待，用心努力就能有所收穫。此時多參加朋友聚會，說不定就能撞上你的心動桃花。

生肖蛇

處暑前後（陽曆2024/08/22前後）；大寒前後（陽曆2025/01/20前後）
愛情世界多圓滿和諧之象。單身者對異性的吸引力提升，能夠遇見不錯的戀愛對象。情侶間常有愛意表達出來，加深彼此的感情羈絆，戀愛長跑者有可能會在這段期間商討婚姻大事喔！

生肖羊

處暑前後（陽曆2024/08/22前後）
此期間將助你的愛情運勢錦上添花，會是告白和求婚的最佳時期。單身要多留心此時身邊出現的對象，你今年的情緣發展就在其中。

生肖猴

白露前後（陽曆2024/09/07前後）
此時身邊戀愛經驗豐富的親友會變身成為你的愛情貴人，有什麼問題就速速請教，會成為改變你未來愛情運勢的關鍵點，加油！

生肖狗

白露前後（陽曆2024/09/07前後）
誤會冰釋、情感升溫的愛情緩和期，用心溫暖，關係就能得到修復或提升。單身者多參加聚會、活動，遇見高顏值對象的機率很高。

生肖豬

處暑前後（陽曆2024/08/22前後）；冬至前後（陽曆2024/12/21前後）
紅鸞星動的時期，愛情運勢上漲，有機會遇到一見傾心之人或是彼此都比較合得來的對象，在相處的過程中常有和諧相處的互動。情侶關係也會更為穩定，雙方很容易在婚姻、家庭問題上看法一致，利於求婚、備孕等事件的達成。

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