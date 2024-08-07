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今日立秋七大禁忌勿悲傷、勿吃瓜！中午吃「這食物」旺一年
清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，立秋一般為國曆八月七日，太陽經過黃經135度，這也代表秋季即將開始，因為大暑過去之後天氣會開始轉變，最熱的天氣已過，涼爽的天氣即將開始，因此被古人稱為「立秋」。立秋要養肺，適合食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等食物，來潤肺。
*立秋七禁忌：
1.不宜過燥食物：
立秋不宜吃太多辛辣食物，也不宜食用太補氣的食材，以避免腸胃與肺過燥。
2.忌晚睡早起：
立秋暑氣還在，白天熱晚上涼，身體機能最好早睡早起，若晚睡容易著涼，晚睡早起天氣冷熱變化大，容易狐冷忽熱影響身體機能。
3.避免出入人多之地：
立秋主肺，肺也代表空氣傳染寂病變多，因此要僅量減少出入人多的地方。
4.忌悲傷：
立秋不宜悲傷，要收養，也就是心靈要保持平靜，倘若過度悲傷可是會衰呦年，若心情不好建議要散步，出外旅遊。
5.忌吃瓜：
古人常說立秋要「少吃瓜，多吃果」，也說「秋瓜壞肚」，此意就是在跟後人說立秋要少吃西瓜，與涼性的瓜類，因為天氣漸涼，不宜食用涼性食物以免腸胃弱的人，容易拉肚子。
6.忌破懷農田穀物：
立秋要護秋，所謂護秋就是要守護穀物，因此古人會希望立秋不要去踐踏農田穀物，當心惹怒穀神那就不好了。
7.忌玩蟋蟀：
立秋的「秋」字，在商周文字是以蟋蟀為象形文字，然而蟋蟀是秋天的蟲，因此借動物的形狀來表示秋季，故古人忌在立秋逗弄蟋蟀。
*立秋轉運大法：
因立秋的秋字代表稻米與火，因此可以吃白米飯，也就是用火將白米煮熟，就能簡單又達到開運的效果，若想讓財運好一點，可在中午11：00-13：00午時吃立秋午時飯，將能增強財運與整體運勢。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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