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今立秋！ 命理師點名5生肖「運勢轉強」：鬼月多做1事平順得財

聯合新聞網／ 文／命理專家邱彥龍
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今天進入節氣立秋，雖然白天仍然相當炎熱，但晚上已經隱約可以嗅到秋天的氣息了。國際天星命理風水專家邱彥龍點名5個生肖，立秋期間運勢轉好，利用鬼月多普渡眾生，可以平順得財。其中屬牛者數錢數到手軟；屬鼠者有貴人相助；屬者這段時間適合跟人談錢，有成功機會；生肖猴者少管閒事運勢就會好；屬羊的人，建議普渡多普一點，可以增加無形的助力。

邱彥龍老師分析，在立秋節氣裡(8/7至8/22)運勢最強5生肖，分別是：

Top5 ：羊

屬羊的朋友，在這段期間多做事少說話，把心思放在事業上，勿逞口舌之快是最好的建議，因為這段時間不適合談錢跟感情，建議多拜拜，無形的力量自然會幫助你，記得普渡多普一點，會有幫助。

Top4 ：猴

屬猴的朋友，這段期間事業與工作壓力會比較大，因為事情變化快，家中的是非也多，會因言語、錢財、感情等問題而起紛爭，建議多與朋友相聚累積人脈，或者多學習上課，會有其他好的機會與方向，就是要記住這段期間盡量少管閒事就好。

Top3 ：豬

屬豬的朋友，這段期間要記得別把外面的煩躁帶回家，容易影響自己與家庭氣氛，生意跟錢財事最好私下溝通與談判，會有成功的機會，切記不要急著簽約，也不要因為錢的問題跟客戶或另一半爭吵，慢慢談以不傷和氣為要。

Top2 ：鼠

屬鼠的朋友，在這段期間會有貴人相助，但建議放慢腳步、不著急，因為目前並不適合做太快的重大決定，一切都還有變數，記得有空多看點書找尋智慧，做些休閒活動或投入自己喜好，可同步累積優質人脈。

Top1 ：牛

屬牛的朋友，在這段期間需要堅定自己的想法與做法，有賺大錢的機運，但需要高超的技術與知識互相配合，記住別被流言蜚語所影響，放慢自己的腳步，做好自己就好，這段期間同樣不適合做重大決定與決策，放輕鬆一切順其自然就好，提升自我的靈性與知識，等待時機。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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