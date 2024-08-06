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惹到下場慘！報復心最強3星座 「這群人」容不下一粒沙

聯合新聞網／ 綜合報導
天蠍、摩羯、處女報復心最強3星座，千萬惹不得。示意圖／ingimage
天蠍、摩羯、處女報復心最強3星座，千萬惹不得。示意圖／ingimage

每個人都有自己的個性，有些人看似脾氣暴躁，但其實內心良善，有些人看似和顏悅色，其實是 不動聲色地暗記在心，等待時機報復。根據「搜狐網」報導，有3個星座報復心極強，千萬別惹惱他們，否則下場很慘。

天蠍座

天蠍座凶狠、內心陰暗、報復心極強，得罪天蠍座往往下場都很慘。他們相當精明，也懂得偽裝自己，一般人很難猜懂天蠍座的內心世界。但其實天蠍的內心是很陰暗的，對任何人都保留了一份心思，他們不僅心眼小，還記仇，一旦惹毛了他們，表面上雖然不動聲色，但暗中早已盤算不知千百回，縝密地計畫報復行動，所以千萬不要去招惹天蠍座，尤其不能背叛他們，否則下場真的很慘。

摩羯座

看似老實沉穩的摩羯座，相當容易記仇，而且凡事都在心裡深思熟慮、看事通透，內心的陰暗面，對於往事記得一清二楚，尤其是受過傷害的事，絕不會忘記，而外表卻隱藏得讓人看不出來，等到發現因招惹他們被報復時，會讓人悔不當初。所謂君子報仇三年不晚，任何踩到他們地雷的事，摩羯都會等待適當時機報復，惹到他們會很慘。

處女座

處女座非常小心眼，對事斤斤計較，容不下一粒沙子，對於自訂的原則相當堅持，不能被打破，如果不經意的得罪了他們，會在心中記下一筆，等待哪天進行秋後算帳。處女座報復心最強，尤其是在感情和工作上的仇，絕不會忘記，如果你曾在感情或工作上惹到他們，最好皮繃緊一點，小心下場悽慘。

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