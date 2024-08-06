12星座心裡隱藏版？牡羊內心是天秤「只看顏值」、這一組面子最重要

什麼！12星座的心裡面，其實可能還藏另外一個星座的個性，想了解一個人，你只要知道太陽星座，就能看穿一個人心裡住著什麼樣星座的個性。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「星座你知道嗎？每個人都有兩個星座？」快來看看誰偷偷在操控你吧！

牡羊座ｘ天秤座／很重顏值 為愛情往前衝

牡羊與天秤都非常重視外表與第一印象，表面上強調個性與精神交流的牡羊座，內心還是渴望著一定的「顏值」。

直率衝動的牡羊座常常會有猶豫不決的時候，就是因為內心住著優柔寡斷的天秤座。值得一提的是，看似衝動火爆的牡羊座其實內心是妥妥的「和平主義者」！

反觀內心住著牡羊座的天秤看似隨和，在遇到不公不義的事情時，也絕不坐以待斃，兩者在愛情裡都是一無反顧往前衝的類型。

金牛座ｘ天蠍座／都是純愛戰士

看似木訥的金牛座其實外冷內熱，和行動派天蠍座看似天差地遠，實際上，當兩者設定目標後，都會細膩的佈局並達成。

在愛情方面，天蠍座擅長浪漫，喜歡製造驚喜。而金牛座屬於較務實的類型，在追求中不會有太大的浪花，看似漫不經心。實際上，兩者在愛情中都是非常固執的角色，可以說是長情的純愛代表！

雙子座ｘ射手座／不是摯友就是敵人

比起天長地久更喜歡活在當下的雙子和射手，愛好自由、討厭束縛，看似灑脫卻又喜歡鑽牛角尖，在重要關頭常常猶豫不決，內心沒有標準。

因為太過類似，雙子與射手不是摯友就是敵人。兩者古靈精怪的個性，不論在感情或是社會中，自我探索的所需時間較長，過程也更容易跌跌撞撞。

看似放蕩不羈的雙子與射手實際上內心也非常渴望愛情，在找到對的人以後，就會趨於穩定。

巨蟹座ｘ摩羯座／工作能力強 很會偽裝

低調、不愛出風頭的摩羯與巨蟹看似普通，實則強大。不張揚自己的能力，其實工作能力強，常是職場中的精英。

兩者不同的是，巨蟹座即使有能力，但仍將家庭與感情放在心中的第一位，而摩羯相對更加重視工作。不過兩者對於感情都很有責任感，不擅於表達的摩羯與巨蟹總是用行動默默的為所愛之人付出。

摩羯與巨蟹不喜歡表露情緒，實際上卻渴望著被人照顧。要走進摩羯座的心房需要花時間動之以情，一點一滴地打開。反觀內心住著摩羯的巨蟹座，實事求是的講道理與規則，更能有效的交流。

獅子座ｘ水瓶座／面子第一 吃軟不吃硬

不服管教、不好掌控的獅子與水瓶座，自尊高、愛面子，因此尋找的伴侶也絕對是佼佼者，菁英中的精英。

內心住著水瓶的獅子座平時安穩，一旦內心的獅子爆發，思考模式會變得非常跳躍。反之，內心住著獅子的水瓶座，平時配合度高，不過一但觸碰到底線也是位狠角色。

與愛好面子的他們相處時，只要多給他們一些主導權，相處起來會變得非常輕鬆愉快。

處女座ｘ雙魚座／都能為愛情催眠自己

看似戰戰兢兢的處女座內心天真浪漫，渴望如孩子般純真、單純。反之看似浪漫多情的雙魚座，內心其實非常理智。

在愛情裡兩人都喜歡催眠自己，處女座即使愛上錯的人，仍然願意赴湯蹈火。同樣，判斷力強的雙魚座就算早就知道對象不是適合的人選，依舊甘願深陷其中。

在戀愛時，兩者愛得越深就越喜歡挑毛病，越在意就越嚴格。跟他們相處時，看起來嚴肅的處女座只要覺得被照顧被重視，一切就會變得好說話。而楚楚可憐的雙魚內心其實有很多條底線，需要細心觀察。

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