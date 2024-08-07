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明天爸爸節！12生肖老爸健康注意…龍少吃肉、蛇別太累、他當心掉髮
8月8日(周四)就是父親節，不要只記得母親節寵愛媽媽，父親節也不要忘記爸爸養大我們的恩情。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，12生肖爸爸最近在健康上要注意那些事情，快參考一下，甚至也可以拿來當準備禮物的參考喔。
12生肖爸爸要注意
鼠：注意腸胃，當心血壓。
牛：注意情緒，留意筋骨。
虎：注意眼睛，氣血循環。
兔：當心血管，注意飲食。
龍：減少肉類，留意膽固醇。
蛇：避免勞累，記憶衰弱。
馬：注意手腳痠痛，注意聽力。
羊：注意眼壓，避免日曬。
猴：當心筋骨，睡眠品質。
雞：多加保肝，注意腎氣。
狗：注意掉髮，留意心臟。
豬：注意氣管，加強免疫力。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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