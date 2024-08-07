明天爸爸節！12生肖老爸健康注意…龍少吃肉、蛇別太累、他當心掉髮

每個人的脾氣不見得相同，遇到不同性格的人要用不同方式對待，否則將會引火上身。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，「《星座》這幾個星座～逼不得‼️你越逼～他越失控‼️」，分享5個越逼越失控的星座，快來看看你的親朋好友有沒有上榜吧！

2024-08-07 11:02