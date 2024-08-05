麟洋奪金2連霸！毅力摩羯＋霸氣獅子 …成功是必然

真的恭喜！台灣羽球的黃金搭檔，王齊麟和李洋，拿下第二面金牌。然後我又要來蹭星座（喂）（看膩了嗎大家！）

王齊麟是1995年1月18日出生的摩羯座，哇哈哈，跟我同月同日！（瘋狂蹭）除了太陽在摩羯，火星也是在摩羯座！

​摩羯座的高度自律就不用多提了！火星也在摩羯座，更強化了他的行動力和決心，那種想贏的毅力是真的可以用一輩子去拼的啊！

​李洋則是1995年8月12日出生的獅子座，我一直覺得他很有觀眾緣，很接地氣，但比賽時又霸氣十足！火星在金牛座，也讓他的表現穩健持久，不易受壓力影響。

之前上占星課的時候，我就一直強調，火星在摩羯、金牛、天蠍這三個位置的人，其實真對目標是持續又很勇（誒？）雖然不是爆發力很強的，但是那個火齁～真的像是炭火一樣，綿延不絕的燒很久！況且，非常的吃苦耐勞，我想，這也是頂尖運動員的條件之一吧！

◎本文內容已獲 澤誼的人參青紅燈 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。