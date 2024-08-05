聽新聞
test
0:00 / 0:00
麟洋奪金2連霸！毅力摩羯＋霸氣獅子 …成功是必然
真的恭喜！台灣羽球的黃金搭檔，王齊麟和李洋，拿下第二面金牌。然後我又要來蹭星座（喂）（看膩了嗎大家！）
王齊麟是1995年1月18日出生的摩羯座，哇哈哈，跟我同月同日！（瘋狂蹭）除了太陽在摩羯，火星也是在摩羯座！
摩羯座的高度自律就不用多提了！火星也在摩羯座，更強化了他的行動力和決心，那種想贏的毅力是真的可以用一輩子去拼的啊！
李洋則是1995年8月12日出生的獅子座，我一直覺得他很有觀眾緣，很接地氣，但比賽時又霸氣十足！火星在金牛座，也讓他的表現穩健持久，不易受壓力影響。
之前上占星課的時候，我就一直強調，火星在摩羯、金牛、天蠍這三個位置的人，其實真對目標是持續又很勇（誒？）雖然不是爆發力很強的，但是那個火齁～真的像是炭火一樣，綿延不絕的燒很久！況且，非常的吃苦耐勞，我想，這也是頂尖運動員的條件之一吧！
◎本文內容已獲 澤誼的人參青紅燈 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言