唐綺陽星座運勢週報：水瓶當心職場被議論 雙子桃花旺盛讓人憂

星象影響：金星進處女、水星逆行

金星進處女，有責任感的模範員工將被看見，有被嘉獎、加薪的機會，大家開始重視細節，也會欣賞細膩手工。水星正式逆行，依然出現溝通不良、工作不順或折返跑的情況，適合修正調整及整合工作表現。

12星座個別運勢：

天秤：工作上需應付各種麻煩；感情過於有主見令對方卻步

射手：避免過勞、力氣要省著用；感情問題要有讓步空間

水瓶：當心職場背地裡被議論；感情要留意三角戀的可能

雙魚：小心防範輿論的殺傷力；感情容易溝通不良、理解錯誤

牡羊：工作集思廣益、聽取他人意見；感情需能互補的對象

金牛：事業上重視未來性的評估；感情需要承諾及安全感

處女：避免陷入辯論或糾正他人；感情別輕易爭吵爭輸贏

魔羯：繼續專注在自己的軌道上；感情多釋放柔軟面會更討喜

雙子：發揮人格魅力受到貴人幫助；桃花旺盛讓另一半擔心

巨蟹：嘗試冒險、轉換保守能量；感情上的鬆弛感更有魅力

獅子：事業順利、增添自信；感情不要拒人於千里之外

天蠍：工作適合熟悉的夥伴；感情可展現居家及慵懶氛圍