天性懶散藉口一堆！懶惰鬼星座排行 天秤私下隨便、最後1名幫人擦屁股

不管多麼勤奮努力、認真盡責的人，偶爾也會有想偷懶、耍廢的念頭出現。日媒《占いTV》參照了各個星座的性格，分析他們究竟是天性愛偷懶，還是堅守原則不容懈怠的乖寶寶。

第1名：射手座

射手座對偷懶的心態與其他星座完全是「不同等級」。一般而言，偷懶的人會因為罪惡感，不自覺開始為自己找藉口。然而，射手座即使偷懶，也會將一切合理化、正向化，大言不慚地表示偷懶既能讓自己開心，也是減少地球碳排放的善舉。

第2名：牡羊座

牡羊座不會刻意擺爛，他們的懶惰通常是無心且對他人無害。因為牡羊座只懂得往前衝、往前看，無法全面顧及旁人的感受，所以常常發生如進門後不順便關門、拖鞋後不擺整齊、東西亂丟等無傷大雅的「懶散」。

第3名：獅子座

獅子座的懶惰源自於小時候家人給予的疼愛。被捧在手心上長大的獅子座，更衣穿鞋、用餐擺碗筷都有人幫他做得好好的。長大後開始獨居的獅子座，很容易被不熟悉的家事搞得手忙腳亂，最後索性擺爛不管。

第4名：雙魚座

腦袋思緒、人生、房間隨時都處於混亂狀態的雙魚座，就連這些都理不清了，又怎麼有辦法變得勤勞呢？

第5名：金牛座

金牛座認為，他們的偷懶不是真的懶散，並非不想做事，只是稍微推遲進度罷了。

第6名：天秤座

做事態度非常極端。在外人面前，天秤座只會展現最完美的模樣，私底下卻是個啥都不想做的懶惰蟲。

第7名：水瓶座

另一種意義上的極端。水瓶座對某些事很刁鑽，連細節都很講究，有時行事卻很草率，對結果好壞毫不在意。

第8名：巨蟹座

巨蟹座很在意旁人的感受與看法，可以偷懶的話他們也想偷懶，但最後往往會被心中那把尺約束，認為這樣做是不好的。

第9名：天蠍座

無法容忍做事態度馬虎、隨便的人，待人接物輕佻、不尊重更是天蠍座的地雷。

第10名：雙子座

不僅不偷懶，更會為了縮短工作時間而盡可能地努力，不知不覺間便在眾人間樹立起積極勤奮的好口碑。

第11名：摩羯座

痛恨偷懶的摩羯座，總有一天一定會出版一本名為「懶散導致滅國」的書，為此，他們正暗中觀察著身邊的懶惰鬼。

第12名：處女座

「又來了！你每次都像這樣隨便便」，追求完美的處女座無法接受他人懶散行事，勞碌命的他們會主動為其收拾善後。

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