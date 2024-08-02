注意！鬼月5生肖「指背星」作祟 專家示警：易受無妄之災

周六（3日）深夜11點將進入農曆7月，也就是俗稱的「鬼門開」，紫微斗數專家姚本軍就在臉書提醒，剛好碰到「指背星」作祟，而指背星代表耳語、中傷，以及是非紛爭，尤其是鬼月即將來臨，有5個生肖的朋友要當心容易招致無妄之災。

屬猴

在運勢發展中會面臨較多的人際關係困擾。主要體現在與他人互動時容易被誤解、批評，甚至遭遇背後的輿論和中傷，尤其是在職場或社交場合，容易因為這些輿論而感到不安或被干擾。

建議在與他人溝通和合作時，要特別注意言行舉止，避免引起不必要的誤會或爭端。同時指背星的出現，也提醒你要具備強大的心理素質，學會坦然面對外界的批評和流言，不讓負面的聲音影響到自己的情緒和決策。

屬狗

在兩性關係上受影響，主要是容易引發誤解和摩擦。夫妻間恐會因外界的流言蜚語，或第三方的干擾而產生誤解及矛盾，若這些事情不即時解決，會進一步加劇彼此間的疏離及不信任。

另外，若要化解指背星帶來的負面影響，關鍵在於加強溝通和信任，雙方也要保持開放態度，即時交流彼此的感受和想法。

屬兔

容易遭朋友或下屬誤解、批評，將導致人際關係中的緊張與不和諧。朋友間易因小事引發爭執，或因流言蜚語而產生猜忌，若處理不當，恐將進一步影響友誼的穩固。

若是在上下屬關係上，會對屬兔的朋友在決策和管理方式上產生疑問，甚至會在背後議論或質疑你，建議加強人際關係的管理，特別是在溝通及信任方面都要更加用心。

屬龍

在職場上的發展和現象會有顯著影響，你會發現被同事在背後議論、批評，甚至遭小人中傷。這些流言蜚語可能會影響到你的情緒及職場表現，使你備感壓力，另外也會讓你在工作中遇到一些意外的阻力和挑戰。

例如，某些計畫及項目恐會因他人的反對或質疑而窒礙難行，或在工作中易遇到不願配合的同事及難以預見的困難。建議加強自己的專業能力和工作表現，通過實際行動來證明自己，以減少外界的質疑和批評。

屬鼠

在財務方面會面臨特殊的挑戰及變化。首先容易在理財和投資方面易遇到意外的波動，或者是突如其來的開支，讓你的財務計畫變得更加複雜並難以掌握。

舉例，可能會在某些投資項目中損失，也可能在決策上受外界的影響，包括來自陌生電話、訊息等因素，導致你在過程中產生猶豫及困擾。建議在接收外界信息時，保持冷靜及理性，仔細分析考量，避免因聽信他人的建議而做出錯誤的財務決定。

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