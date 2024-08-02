農曆七月有點衰…4星座運勢跌谷底 處女職場衝突多、1族群情路有危機

農曆七月，也就是俗稱的鬼月即將到來，每逢這個時節，人們的運勢往往會比平時還差，在生活或事業、情感上也較容易遇到挫折。《塔羅牌老師艾菲爾》日前在FB粉專上提醒，這個月份有4星座的運勢較為低迷，行事需要特別小心，並分享如何化解困難的方法。請同時參考太陽、上升星座。

雙子座：情感運勢低迷

在農曆七月時，「情感運勢」會較為低迷，情路曲折、需要克服不少挑戰。如有伴侶，兩人在溝通上可能會遇到困難，並因為芝麻小事引起爭端、矛盾。此外，雙子座的家庭關係也會變得緊張，一不小心就會產生誤解或衝突。

在這個月，雙子座要付出加倍的耐心與包容心，並試著在溝通時傾聽、理解他人的想法。如果與家人、另一半產生爭執，應多花心思與時間他們溝通、解開誤會，保持冷靜與理智，切勿在衝動之下，以情緒化的言行加深彼此矛盾。

處女座：工作運勢低迷

農曆七月，處女座的「工作運」較為低落，與共事的夥伴之間的氣氛將變得緊張。職場上，處女座可能會因合作事宜和他人產生紛爭，或和同事及合作對象發生衝突，如果處理不恰當，也許會陷入互相對峙，甚至需要打官司的局面。

冷靜與理性，是處女座這個月的課題，除了提醒自己不要衝動行事外，更要學習退讓與協商，找出兩全其美的解決方法。與此同時，聽取他人的需求與想法，保持頻繁溝通也很重要。在工作上，應以專業及理性的態度去處理事情，才不會因一時控制不住情緒而誤事。

金牛座：財運低迷

金牛座農曆七月的「財運」較差，在財務管理上要更加注意，除了可能因粗心大意造成財物問題外，也很容易陷入詐騙的陷阱中。

金牛座的你，在財務管理上要格外謹慎，下決定前應先確保相關資訊屬實，切勿因貪小便宜落入圈套，導致金錢損失。也要避免不必要的開銷、理性購物，穩定自己的財務狀況。

巨蟹座：健康運低迷

農曆七月，巨蟹座的「健康運勢」低迷，要多留意自身的健康狀況。除了容易感到身體不適，工作、日常生活的壓力也可能使你筋疲力盡，甚至心情都大受影響。

這個月，巨蟹座應適時讓自己放鬆、休息，並維持良好作息，減少身體的負擔。另外，也可以為自己安排如運動、冥想等活動，幫助舒緩壓力及焦慮。在心態上保持正面樂觀，試著與周遭的親朋好友分享自己的情緒，遇到挫折更要懂得尋求他人幫助。

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