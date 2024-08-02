快訊

黑色星期五！「4大原因」造成台股收盤崩跌1004點 創史上最大跌點

中職／球員進賭場遭警逮捕 味全龍：召開紀律委員會討論

台股大地震 法人建議保守操作但曝「最佳買點落在這時間」

農曆七月有點衰…4星座運勢跌谷底 處女職場衝突多、1族群情路有危機

聯合新聞網／ 綜合報導
4星座在農曆七月的運勢較低迷。情境示意圖。圖／Ingimage
4星座在農曆七月的運勢較低迷。情境示意圖。圖／Ingimage

農曆七月，也就是俗稱的鬼月即將到來，每逢這個時節，人們的運勢往往會比平時還差，在生活或事業、情感上也較容易遇到挫折。《塔羅牌老師艾菲爾》日前在FB粉專上提醒，這個月份有4星座的運勢較為低迷，行事需要特別小心，並分享如何化解困難的方法。請同時參考太陽、上升星座。

雙子座：情感運勢低迷

在農曆七月時，「情感運勢」會較為低迷，情路曲折、需要克服不少挑戰。如有伴侶，兩人在溝通上可能會遇到困難，並因為芝麻小事引起爭端、矛盾。此外，雙子座的家庭關係也會變得緊張，一不小心就會產生誤解或衝突。

在這個月，雙子座要付出加倍的耐心與包容心，並試著在溝通時傾聽、理解他人的想法。如果與家人、另一半產生爭執，應多花心思與時間他們溝通、解開誤會，保持冷靜與理智，切勿在衝動之下，以情緒化的言行加深彼此矛盾。

處女座：工作運勢低迷

農曆七月，處女座的「工作運」較為低落，與共事的夥伴之間的氣氛將變得緊張。職場上，處女座可能會因合作事宜和他人產生紛爭，或和同事及合作對象發生衝突，如果處理不恰當，也許會陷入互相對峙，甚至需要打官司的局面。

冷靜與理性，是處女座這個月的課題，除了提醒自己不要衝動行事外，更要學習退讓與協商，找出兩全其美的解決方法。與此同時，聽取他人的需求與想法，保持頻繁溝通也很重要。在工作上，應以專業及理性的態度去處理事情，才不會因一時控制不住情緒而誤事。

金牛座：財運低迷

金牛座農曆七月的「財運」較差，在財務管理上要更加注意，除了可能因粗心大意造成財物問題外，也很容易陷入詐騙的陷阱中。

金牛座的你，在財務管理上要格外謹慎，下決定前應先確保相關資訊屬實，切勿因貪小便宜落入圈套，導致金錢損失。也要避免不必要的開銷、理性購物，穩定自己的財務狀況。

巨蟹座：健康運低迷

農曆七月，巨蟹座的「健康運勢」低迷，要多留意自身的健康狀況。除了容易感到身體不適，工作、日常生活的壓力也可能使你筋疲力盡，甚至心情都大受影響。

這個月，巨蟹座應適時讓自己放鬆、休息，並維持良好作息，減少身體的負擔。另外，也可以為自己安排如運動、冥想等活動，幫助舒緩壓力及焦慮。在心態上保持正面樂觀，試著與周遭的親朋好友分享自己的情緒，遇到挫折更要懂得尋求他人幫助。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

健康運 工作運 情緒 星座 財運 農曆七月 運勢 鬼月

延伸閱讀

鹹魚翻身！3星座下半年苦盡甘來 金牛貴人來了、他財運滾滾來

怎樣討12星座主管歡心？魔羯處女討厭粗心鬼、天蠍獅子喜歡有魄力的人

天降黃金雨！「4大生肖」8月事業走紅、財運亨通 運勢走向巔峰

殺破狼週運勢／摩羯有聚財好運、獅子桃花盛開

相關新聞

農曆七月有點衰…4星座運勢跌谷底 處女職場衝突多、1族群情路有危機

農曆七月，也就是俗稱的鬼月即將到來，每逢這個時節，人們的運勢往往會比平時還差，在生活或事業、情感上也較容易遇到挫折。《塔羅牌老師艾菲爾》日前在FB粉專上提醒，這個月份有4星座的運勢較為低迷，行事需要特別小心...

呂洞賓出道記！應考路上遇見星探…睡醒就進了「八仙」天團

至於呂洞賓呂祖，AKA孚佑帝君、純陽真人、全真祖師，人家本來就是正而八經的讀書人出身，相傳去考試的路上被星探仙探鍾離權給看上了，想要跟他簽個經紀約嘛，組一個八仙天團。

「薪水小偷」他們上班看心情！ 射手懶雙子貪玩、第一名一臉認真超意外

工作對於很多人來說是很重要的事情，但若跟一群沒上進心的人一起工作，就真的很辛苦，讓我們一起來看看「這些星座根本很不認真工作」，第一名的星座令人超意外。

中元祭典揭開序幕 國定古蹟嘉義城隍廟明晚重現開鬼月道教科儀

明晚是農曆民俗鬼月開鬼門的日子，國定古蹟嘉義城隍廟邀請張天師第64代傳人張澤丕道長，重現開鬼門儀式，明晚11點現場直播，...

鬼月住飯店怕怕…拖鞋要一正一反？命理師更推這招「一雙環保筷」就行

在台灣長大的我們，應該或多或少都聽過那個「住飯店時最好把拖鞋凌亂擺放」的都市傳說（另一說是一正一反、又一說是不要對到床頭），這個說法的假設是如果飯店不乾淨、有阿飄想靠過來的話，可以藉此讓他暈頭轉向、難以近身。

每日星座運勢／牡羊事業自己積極點 就能獲得協助

2024-08-02牡羊座短評：物極必反。【整體運】你對戀人的依賴會讓他倍感重視，但不可事事依賴，不然會讓他感到壓力或沒安全感；今天骨子裡隱藏著許多活躍分子，充滿挑戰的工作能表現出你的能力；學學烹飪吧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。