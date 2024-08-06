8月業力之結！天災戰爭暗殺、股災齊發…占星師：5時間點特別危險

8月根本「業力之結」，各種業力一件一件浮上檯面，有些甚至會因此改變命運！吠陀占星權威李靜唯老師表示有５大時間點大家要特別留意。

政治領袖的意外災難暗潮洶湧

7/31日金星從巨蟹座過境到獅子座的「業力之結」，今天就傳來哈瑪斯領袖被暗殺的消息，中東衝突將會再度擴大，8/1「太陽」獨留巨蟹座與「計都羅喉」產生相位，李靜唯指出，吠陀占星星象顯示從2024/7月開始一直到2025/5月之間，國際間政治領袖的意外災難（包括暗殺及未遂）或領導人主權更迭的風暴將會更加暗潮洶湧，一波未平一波又起！

「業力之結」改變個人或國家的關鍵時刻

8月份三顆行星的「業力之結」（GandAnta）將會以令人意想不到的方式互相交會共舞，甚至可能成為改變個人或國家的關鍵時刻！「金星水星太陽」三顆星紛紛從巨蟹座甘達過境到獅子座甘達，8/1-8/4首先由金星位於獅子座甘達揭開序幕，8月5日則展開水星在獅子座至巨蟹座之間來回逆行的旅程，水星直到8/29才恢復順行，9/4-9/8又再度從巨蟹座順行回到獅子座甘達。因此，從8月中旬一直到9/8之間將是超過一個月的水星業力之旅，值得重視的是連續兩次的水逆甘達都徘徊在巨蟹座和獅子座之間，巨蟹座跟家園領土安全有關，這段期間除了要特別注意前陣子史上最大IT斷電事件可能再度重演之外，也要慎防所有跟網路攻擊以及斷水斷電造成的意外災難，天災部份全球依舊不能忽視極端氣候造成「颱風洪水大地震&火山噴發」的肆虐！

「水逆+太陽」甘達＋「土逆」的雙重打擊

雪上加霜的是，8月17日太陽又從巨蟹座進入獅子座，8/13-8/23前後太陽甘達將會與水逆甘達在獅子座相會，這個吠陀占星特殊的星象配置除了跟命運枷鎖有關之外，獅子座也象徵領導人的強勢風格，當「水逆+太陽」甘達同時在獅子座相會又受到「土逆」的雙重打擊時，除了政治人物的人身安全之外，某些國家領導人也可能因為過度專制集權而失去控制，進而引發社會更加混亂，反觀國內我們將看到公眾人物過去的業力一一浮上檯面，同時也會受到司法或輿論嚴格的審判，甚至因此改變一生的命運！

民生物資缺乏&醫療旅遊業相對低迷

8月25日金星進入處女座與「計都羅喉火星」產生相位，全球經濟將會面臨一系列複雜多變的局面。民眾除了要特別注意金融市場不確定的風險之外，某些曾經獨領風騷的經濟領域與金融商品也可能面臨泡沫化危機，此外也要慎防民生物資缺乏&醫療旅遊業相對低迷，甚至可能因為水患引發傳染病毒的流行。

衝突的能量會持續到10月20日

8月27日火星離開金牛座進入代表人際溝通、旅行和交通的雙子座，這個頗為衝突的能量會持續到10月20日，將對公共交通（飛機火車船舶地鐵）以及科技網路電力系統造成破壞性的影響。再加上「火星」「羅喉」又與巨蟹座的「水逆」甘達產生相位，民眾內心可能會更加恐慌！李靜唯強調，所謂的「業力之結」絕對不是一朝一夕造成的，而是冰凍三尺非一日之寒，希望中央政府和相關部門一定要加強對大型天災的監控和應對措施，民眾也務必提前做好防災準備，尤其是中南部和花東地區！

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