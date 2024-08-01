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越老越有錢！3大生肖命裡藏金 早年辛苦、中年後榮華富貴享不盡

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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有的人含著金湯匙出生，從小就衣食無憂，過著快樂的日子，但是也有人天生貧苦，連下一餐在哪都不知道。「搜狐網」列出3個生肖早年辛苦，但是天生命裡藏金，40歲之後榮華富貴享受不盡，快看你上榜了沒。

生肖牛

屬牛的人通常和人坦誠相待、孝順敦厚，他們擁有大智慧，所以容易取得良好的成績。雖然屬牛的人早年比較辛苦，但是天生命理藏金，不管是男或是女，一生都有大財在望、能順風順水，尤其在40歲以後，由於前期能力的漸漸累積，事業上會突飛猛進，日後榮華富貴享不盡。

生肖鼠

屬鼠的人命裡帶金，只是在早年時候會先經歷過很多困難，生活上也會比較辛苦，但是，這也是屬鼠人累積經驗的最佳時機，到了中年，他們就會厚積薄發，迎來事業的高峰期，工作有成、飛黃騰達，晚年衣食無憂，也不缺錢財，過上富貴的好日子。

生肖虎

屬虎的人天生性格堅毅，又肯吃苦耐勞，即使對財富和金錢十分渴望，還是會懂得靠自己的雙手來爭取自己想要的東西，不依賴別人，因此早年會比別人辛苦得多。但是年輕的累積不會白費，到了中年之後，財富運勢會大漲，越老越有錢，晚年快樂過每一天。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 財運

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