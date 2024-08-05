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本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1生肖「好運降臨」：財運滾滾來

聯合新聞網／ 非貓不可
本周前五名財運排行出爐。（示意圖／ingimage）
本周前五名財運排行出爐。（示意圖／ingimage）

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人業務量繁重，卻也讓財庫更添光彩，有人則是得到財神爺的眷顧，賺進大把鈔票，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬鼠

藝術與創意是密不可分的，如果你的工作是屬於手工藝品的創作者，能夠客製化出各種不同的生活用品，在本周將是你業務量繁重的一周，在這段時間裡，有機緣獲得客戶的青睞，得到大量訂單，讓你忙得不可開交，但只要多運用巧思，不僅能創作出受歡迎的商品，也讓自己的財庫更添光彩。

第四名：血型B型+生肖屬蛇

由於網路發達改變了許多人的消費習慣，導致實體店面的銷售員業績不如以往，如果你是服飾店或鞋子、包包的銷售員，請給自己希望和力量，本周會有很不錯的機會，在這段時間裡，將有許多客人前來消費，只要你推波助瀾，用心介紹，就能買出更多的商品，讓自己的業績瞬間爆衝。

第三名：血型A型+生肖屬豬

如果你是從事快遞或外送，以論件計酬，需要東奔西跑的工作者，在本周將有許多機會等著你去抓住，在這段時間裡，能夠順利接到許多工作，讓你難以悠哉，但千萬不要偷懶，你可要好好認真打拼，最好能延長工時，加倍努力，你的付出，絕對能夠獲得回報，讓荷包不斷的越加飽滿。

第二名：血型B型+生肖屬羊

開店做生意是一種挑戰，你永遠不知道今天會來多少客人，有多少收益，如果你是經營店家的生意人，無論是哪種類型，在本周將有好運降臨，在這段時間裡，客人會絡繹不絕的前來店裡參觀，他們大多有很高的消費意願，你只需要以親切的笑容對待，保證能讓業績大幅成長，財源滾滾而來。

第一名：血型AB型+生肖屬兔

投資市場詭譎多變，讓人捉摸不定，如果你有從事投資相關的項目，本周將有機會得到財神爺的眷顧，在這段時間裡，請把眼光放在海外，多吸收國際資訊，了解各種行情，很快會找到非常適合的投資標的，讓你的財富爆發，賺進大把鈔票，但記得見好就收，可千萬別過於貪心。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

業績 生肖 血型 鈔票

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