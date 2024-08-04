殺破狼週運勢／白羊遇怦然心動天菜 雙子當心血光之災

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女、娛樂宮位，會邂逅令你怦然心動的天菜，也許是可以發展情感的對象，亦或是寵物、偶像明星。新月期間，可許下有關戀愛方面的願望，會獲得新月的能量祝福。

旅遊運方面，火星與木星合相在旅遊宮位，會以較為辛苦的方式旅行，像是徒步環島，或是攀登難度較高的山嶽。某些白羊座會在短時間內快閃好幾個城市，到有名的景點打卡。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位逆行，與金星合相，許多事務進行不順利，甚至必須暫時擱置，使得自己這段時間無事可忙，每天閒到很焦慮，深怕日後有更多變數。

交通運方面，火星與木星合相在交通宮位，並受到土星影響，交通工具故障連連，需要花很多錢維修。出門當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，走路、駕車、搭乘大眾運輸系統時，都需特別注意交通安全。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，居住空間添購了新的傢俱，生活煥然一新。某些金牛座生病的家人身體痊癒，總算能放心下來了。新月期間，可許下家庭或家宅方面的願望，會受到新月的能量祝福。

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，與金星合相，會與前情人重逢，彼此還有些餘情未了，雙方都有復合的意願，可望破鏡重圓。感情穩定的金牛座，容易翻舊帳跟情感對象吵架。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與木星合相在金錢宮位，並受到在人際關係宮位的土星影響。有朋友來拜訪，會花很多錢招待對方，使得生活費用超支。某些金牛座會收到紅色炸彈，荷包又要失血了。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到火星與木星影響，在網路或社群媒體的發言被陌生人謾罵，心情覺得很煩悶。某些金牛座消費時遇到態度很差的店員，逛街的心情都變糟了。

雙子座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，會遇到一個優秀的指導者，而開始學習某個新的技術或是知識。某些雙子座則是為了要考某種證照或資格，正在補習。新月期間，可許下與學習、考試相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，正在海外旅行、出差、留學、打工渡假......的雙子座，會因為一些事件的發生，而想長期留在當地生活，或是萌生移民的想法。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位逆行，某個大型的家電已經老舊，不敷使用，必須要換新了，這段時間正在物色新的物件。某些雙子座居住的空間有些管線要修繕，工作需要請假監工。

健康運方面，火星與木星合相在命宮，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣也較大，容易長痘痘、口腔發炎、便秘。並要注意肝功能的問題，生活作息要正常，不要過度勞累為佳。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，薪資可望獲得調整，經濟狀況可因此寬裕一些，某些巨蟹座則是有機會接些外快，增加收益。新月期間，可許下與金錢、收入相關的願望，可獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

旅遊運方面，水星在旅遊宮位逆行，與金星合相，出門旅行時會遇到一些不可抗力的因素，滯留在當地無法回家。某些巨蟹座則是因為一些問題必須取消部分行程，早早打道回府。

工作運方面，水星在面試宮位逆行，與金星合相，面試新工作看似討喜，很快就收到錄取通知，卻遇到一些問題，使你無法順利就任，眼睜睜看著好機會就這樣失去了。

感情運方面，火星與木星合相在心靈宮位，受到在遠行宮位的土星影響，與暗戀的對象分隔兩地，再多的情感也無法傳達了，感到心酸。某些巨蟹座與靈魂伴侶只能靠通訊軟體聯絡情感，還是會覺得寂寞。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，所有的事務都有一個嶄新的開始，會承接新的職務或業務，或是有個計畫正在萌生中。新月期間，可許下有關工作與生活的各項願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，與情感對象渡過一些考驗之後，情感更加堅定。戀人未滿的獅子座，對喜歡的人表現一點點佔有慾，對方會因此有些怦然心動。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星逆行在金錢宮位，與金星合相，有一筆為數不少的加班費或是特殊加給確定申請下來，但要等一段時間才能領到。某些獅子座當心遺失錢包或貴重物品，使得線上支付暫時不能使用，很不方便。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與木星呈現合相，並受到土星影響，與某些朋友保持身體與金錢上應有的距離，否則很容易被人佔便宜。某些獅子座則可能因為與人發生財務糾紛，需要尋求法律途徑解決。

處女座：

整體運勢

感情運方面，水星在命宮逆行，與金星合相，新月發生在心靈宮位，曾經暗戀的對象會再度出現在你的生命中，新月期間，可許下與情感、靈魂伴侶有關的願望，會受到新月的祝福。

遠行運方面，天王星持續在遠行宮位行進，一旦有錢有閒，就會快閃某個城市走走逛逛，增添生活的樂趣。某些處女座經常需要出差，遊走在許多地區，可順便體驗當地的人文風情。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與木星合相在志業宮位，受到夥伴宮位的土星影響，在職場表現過於搶眼，受人嫉妒，有些同事會故意扯你後退，害你工作量加重。創業當老闆的處女座，與合作夥伴理念不合，不斷起爭執。

健康運方面，逆行的水星與金星合相在命宮，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎，一旦生病了，會需要花很多時間療養才能痊癒。或是有些痼疾在此時復發，需要尋求新的方式治療。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會參加一個新的團體，結識許多人脈，或是認識許多新朋友。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得新月的能量幫助與庇佑。

感情運方面，水星在心靈宮位逆行，與金星呈現合相，會再度巧遇過去暗戀的對象，並有許多交流的機會，這段時間，雙方的距離會很快地被拉近，發展的機會大增。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到遠行宮位的木星與火星影響，會需要經常出差到異國處理一些棘手的問題，差旅待遇並不好，在外地經常水土不服。某些天秤座需要經常與海外人士接觸，外語能力不佳，許多事務經常遭遇困難。

學業運方面，木星與火星齊聚學業宮位，相位不良，還是學生的天秤座，學業吃重，有許多報告要交，也需要參與許多課外活動，感到疲憊。某些天秤座對於先前的科系感到不滿，正準備重考。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接新的職務或業務，許多事情從零開始執行會比較沒有包袱。新月期間，可許下與工作、事業、成就相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，水星在人際關係宮位逆行，與金星合相，會有很久不見的老朋友邀約見面聚會，想起了一些往事，有些情緒回到了往昔。某些天蠍座則是與老同學巧遇，可能會想召開同學會。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到慾望宮位的木星、火星影響，與戀愛對象在親密關係上無法協調，成為情感的障礙。單身的天蠍座會尋求一夜情解決生理需求，但要當心遇到爛桃花糾纏。

健康運方面，木星與火星合相在疾厄宮位，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時肝火較旺，容易長痘痘、嘴破發炎、或是有口臭的現象，盡量不要過度操勞，並要留意自己的人身安全。

射手座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會有一個遠行計畫，正在規劃相關行程，某些射手座即將到異國生活，正在打包行李。新月期間，可許下與遠行有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

溝通運方面，在溝通宮位的冥王星相位良好，以犀利的觀點分析任何事情，會獲得許多人認同，甚至因此談成一個重要的合約。某些射手座在論壇或自己的社群媒體上所書寫的觀點，會被廣大網民轉發。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星與木星合相，並受到在家宅宮位的土星影響，情感對象地雷多，一不小心就引發爭執。某些射手座的家人與伴侶有些不愉快，使你夾在中間，兩面難為。

工作運方面，水星在志業宮位逆行，與金星呈現合相，某些工作環節正在修正，使你暫時無事可忙，閒到發慌。正在創業的射手座，受到許多因素的影響，暫時無法做生意，覺得焦慮。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，債務獲得清償，無債一身輕。某些摩羯座正重新佈局投資理財計劃，購入有潛力的標的。新月期間，可許下債務、理財、金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，天王星在感情宮位行進，單身的摩羯座會喜歡上比自己年紀小很多的對象，覺得這樣的戀情比較沒有負擔。某些摩羯座則是陷入不容於社會接受的戀情中，感到有些苦惱。

本週須注意的部分

遠行運方面，水星在遠行宮位逆行，與金星合相，出遠門旅行，會遇到一些不可抗力的事件，使你滯留在當地，或是被迫取消行程，留宿在旅店中休息。某些摩羯座要當心在外地遇到交通事故，處理後續問題會十分麻煩。

健康運方面，火星與木星合相在工作宮位，工作有過勞的傾向，注意肝臟健康。並要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別小心人身安全與健康。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人互訴衷曲，關係明朗化，進入交往狀態。新月期間，可許下與感情、婚姻、戀情相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

家宅運方面，天王星持續在家宅宮位行進，會不斷去參觀各式各樣的樣品屋與銷售中的房子，會有一些物件讓你頗為心動。某些水瓶座會去體驗許多旅店的住宿品質，並寫成心得，在網路上分享，被許多人轉發。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位逆行，與金星合相，當心掉錢包或遺失貴重物品，必須重辦信用卡或重設各種支付系統，十分不便。有投資習慣的水瓶座，目前投資標的指數不斷下跌，可能得套牢好一陣子。

健康運方面，水星在疾厄宮位逆行，與金星合相，當心著涼感冒或是病毒感染，導致呼吸系統與喉嚨發炎，一旦生病，會花比較久的時間才能痊癒。某些水瓶座的舊疾復發，需要療養好一陣子。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，會承接一個新的職務或案件，沒有包袱與壓力，感覺比較輕鬆。新月期間，可許下與工作、職場環境有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星逆行在感情宮位，與金星呈現合相，會與過去交往過的對象重逢，兩人餘情未了，雙方都有復合的意願，可望破鏡重圓。某些雙魚座會與分手的前任和解，兩人做不成戀人，也還可以是朋友。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星與木星合相在家宅宮位，受到土星影響，親人有些蠻不講理，使你忍不住發火，和家人吵架。這段時間當心家中爐火與電器使用，並要注意門戶安全。

健康運方面，新月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。土星與海王星齊聚命宮，注意筋骨、皮膚、牙齒方面的毛病，需要長時間矯治。睡眠狀況不佳，心理層面憂鬱，注意精神方面的疾病。

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