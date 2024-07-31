快訊

132萬投資人快看！00878配息0.55元再創新高 最後買進日為8月16日

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

去南韓玩注意！當地遺失iPhone恐「永遠消失」 網實測：蘋果這功能真的關了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誰說「農曆七月」不能買房裝修？命理師教3招：省錢又不犯禁忌

旺好運／ 楊登嵙老師
圖為買房示意圖。圖/ingimage
圖為買房示意圖。圖/ingimage

農曆七月鬼門開，好兄弟放假，怕打擾四處遊蕩的好兄弟，所以一般不在鬼月搬家、入宅、動工、開市、結婚。但農曆七月卻是購屋買房、裝修議價空間較大的時機，因為農曆七月出來看屋的競爭者相對較少，房子選擇性也多，因此農曆七月反而是積極看屋的好時段，有機會爭取較大的價格空間，反而容易用低的價格買到理想的房子。以下告訴讀者利用農曆七月展開省錢大作戰的訣竅，也可避開鬼月不好的影響。

一、七月購屋買房訣竅：

農曆七月鬼月購屋買房人氣衰退，連隻小貓貓上門都沒有，屋主、建商心裡可是很著急，人一急就什麼都好談，此時出手議價，有機會取得比平常時間更好的議價空間。待最後下訂金、簽約，鬼月已差不多過完了，農曆八月找個好日子正式過戶，喬遷入宅，開心住進去。

二、七月動工裝修訣竅：

在農曆六月底購買房子，有一個訣竅，就是可以在農曆六月底左右的時候，找個適合「動工」的好日子跟時辰拜地基主，先拿圓鍬或鐵鎚將土地或房子的四個角落各敲三下，表示六月此時已經「動工」，就算七月繼續動工動土也沒有關係。

若是農曆七月下訂金購買房子，農曆七月這段時間可以先請室內設計師諮詢規劃、丈量房子等前置作業，請工程公司和師傅來估價施工，諸如廚房、衛浴、窗簾、燈具等，農曆八月找個好日子正式「動工」。

三、七月購買家具家電訣竅：

由於七月搬家喬遷的人銳減，許多家具行、電器賣場都會在七月鬼月衝買氣推促銷活動，不妨把握家具、家電促銷時機，一次下訂單議價購足，可以省下一筆可觀的錢，等房子裝修好了再送家具、家電進新家。

（本文作者為社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

家電 建商 買房 農曆七月 鬼月

延伸閱讀

鬼門開第一天逢「水逆」！5星座凶上加凶…破財、車關、還會被詐騙

農曆七月生肖運勢大揭密：屬兔事業衝刺、屬羊財運逆轉

8月3生肖「財神爺撐腰」要發了！鼠看準商機致富、他最猛…正財橫財齊發

4生肖最愛「倚老賣老」欺負新人！虎使喚人、猴好為人師、他超愛擺架子

相關新聞

鬼門要開了！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 3色系衣服不要穿：恐招好兄弟

農曆七月馬上就要到了，今年「鬼門開」的國曆日期為8月3日的晚間23點，在這個月份有許多禁忌，許多人會抱持著寧可信其有的心態來安全度過。對此，東寧清水祖師宮陰帝普渡三公也發出示警要大家當心，並透露「5個姓氏」的人要特別小心

誰說「農曆七月」不能買房裝修？命理師教3招：省錢又不犯禁忌

農曆七月鬼門開，好兄弟放假，怕打擾四處遊蕩的好兄弟，所以一般不在鬼月搬家、入宅、動工、開市、結婚。但農曆七月卻是購屋買房、裝修議價空間較大的時機，因為農曆七月出來看屋的競爭者相對較少，房子選擇性也多，因此農曆七月反而是積極看屋的好時段，有機會爭取較大的價格空間，反而容易用低的價格買到理想的房子。以下告訴讀者利用農曆七月展開省錢大作戰的訣竅，也可避開鬼月不好的影響。

鹹魚翻身！3星座下半年苦盡甘來 金牛貴人來了、他財運滾滾來

上半年你覺得自己諸事不順，工作忙翻，過得有點辛苦嗎？別太難過，有三個星座下半年要轉運了。搜狐網分享，「下半年，鹹魚翻身，苦盡甜來的三大星座，將財運滾滾，福澤三代」，快看看有你嗎？

4生肖最愛「倚老賣老」欺負新人！虎使喚人、猴好為人師、他超愛擺架子

如果仗著自己年紀大、資歷比較深，喜歡賣弄、瞧不起別人，就會給人「倚老賣老」的感覺。旺好運分享，職場上4個生肖最常倚老賣老，甚至會霸凌新人，榮登「最討人厭前輩」。

8月3生肖「財神爺撐腰」要發了！鼠看準商機致富、他最猛…正財橫財齊發

馬上進入8月，搜狐網分享，有三個生肖福星降臨，八月財神爺撐腰，財運集中大爆發，正財橫財一起發，生活非富即貴，快看看有誰吧。

農曆七月生肖運勢大揭密：屬兔事業衝刺、屬羊財運逆轉

隨著農曆七月（國曆2024年8月4日至2024年9月2日）的到來，炎夏的氣息逐漸退去，秋意漸濃。在這個轉換季節中，各個生肖的運勢也隨之變化。無論是愛情、事業還是財運，都充滿了新的機遇和挑戰。現在就跟著科技紫微網的腳步，一起來看看十二生肖在這個月份的運勢吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。