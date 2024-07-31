鬼門要開了！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 3色系衣服不要穿：恐招好兄弟
農曆七月馬上就要到了，今年「鬼門開」的國曆日期為8月3日的晚間23點，在這個月份有許多禁忌，許多人會抱持著寧可信其有的心態來安全度過。對此，東寧清水祖師宮陰帝普渡三公也發出示警要大家當心，並透露「5個姓氏」的人要特別小心血關和水關。
東寧清水祖師宮在臉書上發文示警，今年農曆七月陰帝普渡三公有特別交代「5個姓氏」的人要注意血關和水關，分別是「許、陳、張、江、盧」的人，貼文至今也破了七千人按讚，許多人也感謝普渡三公的叮嚀。
另外，農曆七月也有許多要注意的事情，命理粉專「林霖開運」列出了六大禁忌，第一點就是「避免穿全黑、全白、全紅的衣服」，全黑和全白都容易招來好兄弟，另外全紅的穿著會讓好兄弟想到「血」，恐怕會想到過世時的情境觸景傷情而做出傷害生人之事，建議多穿亮色系的衣服。
其他還包括「外宿鞋頭不宜對床」、「暫時將風鈴移除」、「非必要不吹口哨」、「不隨便拍人肩膀」、「避免玩水」都是要特別當心的，寧可信其有也不要鐵齒，平平安安度過這個特殊的農曆月份。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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