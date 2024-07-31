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鹹魚翻身！3星座下半年苦盡甘來 金牛貴人來了、他財運滾滾來

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族工作到焦頭爛額示意圖。圖/ingimage
圖為上班族工作到焦頭爛額示意圖。圖/ingimage

上半年你覺得自己諸事不順，工作忙翻，過得有點辛苦嗎？別太難過，有三個星座下半年要轉運了。搜狐網分享，「下半年，鹹魚翻身，苦盡甜來的三大星座，將財運滾滾，福澤三代」，快看看有你嗎？

▍金牛座 貴人來了

金牛座上半年過得好像不是那麼順利，不管是在愛情上還是在工作上，都沒有那麼輕鬆。下半年，他們將會一改以往的局面，變得有幹勁，賺錢的機會也變多，多結交新朋友，更能夠帶來貴人的幫助。

▍巨蟹座 財運滾滾來

巨蟹座上半年是真的慘，過得連鹹魚都不如。工作方面，巨蟹座或失業已久，或遭遇打壓，或是進展不順，感情方面，巨蟹座也多波折，累身累心；金錢方面更不用說，因為根本沒錢。今年的下半年他們將會有貴人相助，飛黃騰達，他們的收入也將隨著他們的好運一路高漲。後半年他們的財運滾滾而來，擋都擋不住。

▍獅子座 開始一帆風順

獅子座在過去很長的一段時間裡，都覺得力不從心。明明也很想努力，但結果卻總不盡人意。其實，這都是因為他們沒有找對方法。時間進入下半年之後，獅子座的運勢會有比較大的起伏，朝好的方向發展。他們的努力得到了上司的認可，從此一帆風順，前景廣闊。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 財運

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