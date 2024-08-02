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呂洞賓出道記！應考路上遇見星探…睡醒就進了「八仙」天團

時報出版／ 文‧A某
木柵指南宮供奉呂洞賓。記者楊正海攝影／聯合報系資料照
木柵指南宮供奉呂洞賓。記者楊正海攝影／聯合報系資料照

・呂祖篇・

至於呂洞賓呂祖，AKA孚佑帝君、純陽真人、全真祖師，人家本來就是正而八經的讀書人出身，相傳去考試的路上被星探仙探鍾離權給看上了，想要跟他簽個經紀約嘛，組一個八仙天團。

但是天團之所以是天團，當然還是要稍微篩選一下啊，於是鍾離權在呂祖會經過的路上變出了個客棧，坐等這位新人來參加海選。那一場海選的過程大家可能或多或少都有耳聞過了，就是一個負責煮飯(煮的就是黃梁飯，也就是成語黃粱一夢的由來)、一個負責睡覺(鍾離權負責煮飯，呂祖負責睡覺)。

木柵知名廟宇之一的指南宮宮內供奉呂洞賓。 楊正海
木柵知名廟宇之一的指南宮宮內供奉呂洞賓。 楊正海

睡覺的那個睡得可沉了，並且作了個好夢。

什麼夢？黃粱一夢。

在夢中，呂祖本來要去參加的考試也如期應試了，緊接著怎麼樣？我們說「布衣換得錦衣歸，風送雲程萬里」喔，一路從地方官員往權力核心靠近，既娶了宰相家的女兒，及到壯年時又為封疆大吏、老年時再為相執政。滿朝文武都敬稱老大人，一人之下、千萬人之上；兒女滿堂、世代簪纓，可謂是相當地煊赫顯達喔。

就在呂祖已經作夢作到眼角都會瞇瞇仔笑的時候，劇情突然間就急轉直下。先是被政敵構陷，皇帝又不諒解，緊接著抄沒家產、流放邊疆，沒想到命運還不放過他，昔日的同僚故舊們紛紛背叛，家破人亡、妻離子散，自己也身陷追殺，就在上天無路、下地無門的絕境下，呂祖苦苦掙扎，但最後還是被土匪的鋼刀刃頸而亡。

夢中之人應劫的瞬間，客棧中的呂祖也滿身冷汗地睜開雙眼、驚坐了起來。

這時候煮黃梁飯的電鍋還沒跳起來喔，只見鍾離權笑吟吟地問他，這位小朋友啊，還去考試嗎？

「......。」呂祖沉默地舉袖擦了擦汗：

「考什麼考？」

「我早已醒了。」

一夢中盡見榮枯，覺來時忽然省悟。

「我願─加入八仙天團。」

(本文摘錄自《史上最有梗的東方魔法書：奇幻深遠的道門咒語（隨書加贈咒語小本本）》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
(本文摘錄自《史上最有梗的東方魔法書：奇幻深遠的道門咒語（隨書加贈咒語小本本）》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

三百年後，鍾、呂兩位專業仙探，找上了家住陝西大魏村的王員外(姓王名吉，字知名，道號重陽子，後人尊稱為王重陽)，王員外在修練有成之後，硬生生地又收了七位弟子，開創出道教在龍虎山以外的另一座祖庭，這就又是後來的故事了。

這樣一位讀書讀到有資格飛升的讀書人，給他管考試適不適當？簡直是太適當了喔。

至此，五文昌已出其三。

(本文摘錄自《史上最有梗的東方魔法書：奇幻深遠的道門咒語（隨書加贈咒語小本本）》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

八仙 神明

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