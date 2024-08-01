「五文昌」男神團為何有關公？會念書能提刀…考生怎能不拜

・關聖篇・

大家或許會覺得很奇怪喔，關聖是武聖內，怎麼會跑到五文昌裡頭插一腳呢？這其實是有原因的。

一般而言，但凡是關公雕像，都可以粗分為兩大類，分別是武關公跟文關公。武關公就是拿著青龍偃月刀的，武力+9啊，但雖然同樣是拿刀版本，不同姿勢還是有著不同的含義。

如果關刀是立起來的，這個叫做直刀，代表說八十二斤的冷豔鋸有擺出來，但是沒揮下去，只是威懾而已，一般放在本來就沒什麼狀況的居室，用以護宅平安；可如果刀身是朝下的，這個叫做劈刀，意思是關刀不但拿出來了，還做出劈下的動作，那麼就有借關聖的殺氣以鎮壓邪祟、端正人心的用意在，我們說進入戰鬥狀態的感覺喔。

文關公呢？則通常是一手捧書、一手叉腰或者撩袍的造型。 (本文摘錄自《史上最有梗的東方魔法書：奇幻深遠的道門咒語（隨書加贈咒語小本本）》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

那本書捧的就是《春秋左氏傳》，且不說也是科舉制度下的熱門參考書，光是這本古籍的用語，放到現代，有些中文系的朋朋都不見得啃得動喔，反倒是在當時那個識字率悲劇的年頭，人家能整天捧著當小說啃，那種閱讀能力之高啊！因此讓祂來管考試也是說得過去。

再加上關聖本身的信仰分布超廣，佛道兩門都吃得開，到處都有服務處，便於參拜，於是不少考生也就順理成章地去跟祂祈求考試順利了。

(本文摘錄自《史上最有梗的東方魔法書：奇幻深遠的道門咒語（隨書加贈咒語小本本）》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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