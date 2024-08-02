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鬼月住飯店怕怕…拖鞋要一正一反？命理師更推這招「一雙環保筷」就行

時報出版／ 文‧A某
圖為住飯店擺脫鞋示意圖。圖/ingimage
圖為住飯店擺脫鞋示意圖。圖/ingimage

在台灣長大的我們，應該或多或少都聽過那個「住飯店時最好把拖鞋凌亂擺放」的都市傳說（另一說是一正一反、又一說是不要對到床頭），這個說法的假設是如果飯店不乾淨、有阿飄想靠過來的話，可以藉此讓他暈頭轉向、難以近身。

然而，若是只有一個人去住，還要在那邊多湊幾雙鞋子（要凌亂嘛，一雙是能怎麼凌亂啦？）的話，就很麻煩啊。更別說現在的環保政策越來越走火入魔發達，很多時候飯店都不見得會提供拋棄式拖鞋，變成你要自己準備。

這種時候如果要睡覺了，覺得沒有弄個拖鞋凌亂陣就沒有安全感的話怎麼辦？這時候，請各位可以就近取材喔。首先，找一個小杯子或任何容器裝些水，用解穢水法先祝過一遍；然後用兩根環保筷橫放在容器兩側，擋在自己的門前或床前，是擋著喔，應該不會有人向著自己擺放......吧？擺放的同時存想一條大河（越大越好）把兩邊隔開的畫面。

在物質的世界裡頭，我們透過物質碰撞（譬如揮拳）來進行互相影響；然而在精神的領域裡面，你的意念就是你最可靠的肌肉喔。

這個橫江法是我當年在某本手繪法本內看到的，當時覺得有趣，於是就留下了印象。當然，要處理飯店房間裡面的「各種問題」，道門中的方式很多很多喔，並不限於解穢水法。譬如遇上了會自己打開的電視，我們也可以溫柔地、和藹地、微笑著用天蓬咒幫他祈禱一下之類的......。那電視機可能會嚇到自己又關起來。

(本文摘錄自《史上最有梗的東方魔法書：奇幻深遠的道門咒語（隨書加贈咒語小本本）》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
(本文摘錄自《史上最有梗的東方魔法書：奇幻深遠的道門咒語（隨書加贈咒語小本本）》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

喔對了，香甜地一覺睡醒之後，再把容器內的水倒進洗手台、東西擺放回原位即可，不需要再特地收拾了。

簡單的飯店護身法介紹給諸位，祝旅途愉快。

(本文摘錄自《史上最有梗的東方魔法書：奇幻深遠的道門咒語（隨書加贈咒語小本本）》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

拖鞋 飯店 鬼月

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