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8月3生肖「財神爺撐腰」要發了！鼠看準商機致富、他最猛…正財橫財齊發

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為財運示意圖。圖/ingimage
圖為財運示意圖。圖/ingimage

馬上進入8月，搜狐網分享，有三個生肖福星降臨，八月財神爺撐腰，財運集中大爆發，正財橫財一起發，生活非富即貴，快看看有誰吧。

▍生肖豬／貴人多 正財橫財齊發

生肖豬的人，精力旺盛，正義感強烈，凡事認真實行。他們在生活中沉默寡言，處理事情總經過深思熟慮，本身理財觀分發達。他們命中福緣深厚，是老天爺天生眷顧的寵兒，各方面的運勢都不錯。屬亥豬的人，八月財神爺撐腰，身邊的貴人良多，能夠在事業上助其一臂之力，正財橫財一起發，生活順心如意。

▍生肖鼠／眼光精準 看準商機賺錢

生肖鼠的人，頭腦聰明，對人熱情，做事態度積極，通常能在事業上獨當一面。他們能夠游刃有餘處理工作上出現的問題，也很善於發現身邊的商機，靠著自己的努力發家致富。生肖鼠的人，八月福星降臨，自帶超好運勢的光環，財運大爆發，成為有頭有臉的大人物。

▍生肖猴／運氣奇佳 財氣也亨通

生肖猴的人，聰明伶俐，活潑好動，命中自有吉星相扶，遇災難常可逢兇化吉。生肖猴今年命宮中有吉星「驛馬」駕臨，事業上會出現不錯的轉機，賺錢門路也不斷擴張。生肖猴的人，八月運氣奇佳，做任何事都順風順水，坐擁金山銀山，自身財氣亨通。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財神

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