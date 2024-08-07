農曆七月吉星高照：哪些命格幸運連連、好事不斷？

甲辰年農曆七月（國曆2024/08/04～2024/09/02），亦稱為七夕月。此月遇立秋與處暑兩個節氣，暑去涼來。步入秋天的時節，稻田金黃，瓜果飄香，天空蔚藍、白雲朵朵，清涼而美好。你的運勢是否如秋日般晴朗？各方面會有豐碩收穫嗎？愛情能否開花結果？今天，請跟隨科技紫微網來看一看吧。

【讀文小提醒】本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

運氣最好：

命宮七殺-幸運降臨、順風順水

愛情最甜：

命宮太陽-邂逅浪漫、感情升溫

事業最旺：

命宮太陰-貴人相助、得償所願

財氣最豐：

命宮武曲-財運頗優、得財輕鬆

開創型主星

命宮有七殺

幸運指數：★★★★★

幸運女神降臨，多能心想事成，諸事順遂的一個月。很多事情都能隨心所願，收穫頗多。易有不少優秀人士主動與你結交，有利拓展人際關係，做自己想做的事。

命宮有破軍

幸運指數：★★☆☆☆

這個月運氣不太好，心情波動較大，做好情緒管理與計劃是此月的重要功課。多留意細節問題及人際關係，勿心急逞一時口快而與人發生衝突，小心受到負面影響。

命宮有廉貞

幸運指數：★★★☆☆

較風平浪靜的一個月，無功無過，有利做好前期規劃。凡事不必急於求成，放慢腳步，多思考、分析，運用人際關係，順勢而為可逐漸提升運氣，獲得更多表現機會。

命宮有貪狼幸運指數：★★★☆☆

運氣平平，各方面多能按計劃進行的月份。有利獨處、休閒，做一些想做但一直未能成行的事，在接觸嘗試中易有新鮮體驗，也易樂在其中受到啟發，收穫新的發展方向。

領導型主星

命宮有紫微

幸運指數：★★★☆☆

這個月運勢較平淡，難有好運與驚喜，但多能心安、踏實。不利爭強好勝，宜默默做事、低調做人。閒暇時光有利獨處，宅家、閱讀等易有好心情，湊熱鬧、愛評說易生事。

命宮有天府

幸運指數：★★☆☆☆

運氣不太好，很多事易有不順的一個月。心情常有起伏，雖然有不少社交活動，但難以融入其中。要特別小心頻繁購物、花錢享受而存不住錢，月末易出現捉襟見肘的狀況。

命宮有武曲

幸運指數：★★★★☆

此月頗為幸運，易有好事發生。特別是在錢財方面，易獲得財神眷顧，有機會結識財商高、能力強的合作夥伴，求財頗順。有利投資理財，在短線、樂透等中，易有實質收益。

命宮有天相

幸運指數：★★★☆☆

運勢平穩，一如往常，相對較平靜的一個月。做好份內事，勿多管閒事，遠離好評論者，小心惹是非。多留意身心健康，有不適及時就醫，適當運動、休閒，可提升好運。

支援型主星

命宮有太陽

幸運指數：★★★★☆

好運氣隨身，各方面多能有序進行。尤其是感情面，易有甜蜜感受。單身者社交活動頻繁，有機會在聚會、大型活動等中邂逅心儀對象；有伴侶者溝通無礙，親密互動增多。

命宮有巨門

幸運指數：★★☆☆☆

情緒易低落，常有意外狀況的一個月。各方面都感覺不太順，結果與期待背道而馳，有「行難至、心不甘」的現象。必須調整好心態，看淡得失，重視過程，才不會亂了方寸。

命宮有天機

幸運指數：★★★☆☆

一切如常，運氣不好也不差的一個月。閒暇時光頗多，有利多出門走動，結交新朋友、安排短途旅行、學習新技能等等，易在行動中發掘樂趣，有新的體悟與收穫。

合作型主星

命宮有太陰

幸運指數：★★★★☆

運氣頗佳，各方面多能如願的一個月。特別是在學業、事業面，易獲得學習成長機會，越是大膽表現越能被關注、器重。有利積極競爭，運用人脈助力，事業多有起色。

命宮有天梁

幸運指數：★★★☆☆

運氣平平，難有表現機會的一個月。各方面事務頗多，必須辛苦付出，收穫難如預期。是蓄力充電的階段，凡事不可急，放鬆身心，先默默耕耘、積累，方可望逐漸轉運。

命宮有天同

幸運指數：★★☆☆☆

這個月能量較弱、易感疲憊。各方面易有停滯的現象，必須合理分配時間，分清輕重緩急，提升專注力，方可逐漸轉運。出門在外要特別留心，易受傷、丟失貴重物品等。

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