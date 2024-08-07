愛神眷顧！這些星座八月魅力無法擋 你上榜了嗎？

八月，愛情的氛圍依舊濃厚，星象顯示，有幾個星座將特別受到愛神的眷顧。你是否在這些幸運兒之列呢？一起跟著科技紫微網來看看吧！

巨蟹座

八月的巨蟹座愛情運勢相當甜蜜，幸福無比。單身的巨蟹受長輩的喜愛度攀升，能夠在家庭聚會或朋友家走動時，被長輩介紹合適的對象。建議主動瞭解介紹對象的詳細資料再決定是否答應，不要把要求訂得太高，才不會錯過幸福。對於有伴侶的巨蟹來說，本月感情日漸甜蜜，幸福感令周圍朋友羨慕。下半月要注意對方周圍新出現的異性朋友，約會可以再頻繁一些，避免別人見縫插針。

八月的獅子座魅力四射，異性緣特別旺盛。單身者要留意愛情的腳步，運勢對大膽、有勇氣者特別有利，可以嘗試主動追求比自己優秀的人。普通上班族在月中時很容易成為心靈脆弱者的傾訴對象，有望撞出愛情火花。對於有伴侶的獅子來說，本月適合營造浪漫氣氛，戀愛中的人適合黏在一起，居家環境最能讓二人撞擊出愛的火花。已婚者可以外出約會，增進夫妻感情。

天蠍座

八月的天蠍座吸引力大增，受關注度高。單身者在各方面的表現都容易受到異性關注，常有異性主動靠近你。中下旬有利安排社交活動，展現口才、唱功或舞技，吸引好桃花。對於有伴侶的天蠍來說，本月有實際的戀情進展，一場浪漫的愛情電影或溫馨的戶外旅行，都有機會成就一段婚姻。已婚者雖然互動機會少，但聚少離多的相處模式讓夫妻二人有了更多自由空間和時間，思念深了，感情也更加濃烈。

水瓶座

八月的水瓶座生活激情澎湃，創新力強。單身者戀愛信號滿格，有不少異性主動示好，讓你應接不暇。上半月愛情強烈，只要抱著謹慎投入的心態，就能把握良緣。對於有伴侶的水瓶來說，本月是求婚的好時機，戀愛中的人可以主動發出求婚訊息，表現出對婚姻的渴望和真誠，將不難打動對方。已婚者有機會增強心靈溝通，中旬有利化解以往的矛盾。

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