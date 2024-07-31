快訊

路透最新民調曝光！賀錦麗10天內雙殺川普 支持度、好感度維持領先

獨／高科大2教授爆學倫爭議 幫學生找槍手代筆論文涉貪汙罪法辦

被孤立的訊號？國際法庭認定以色列「非法占領」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開門迎財神！8月星座財運爆棚TOP5 水瓶偏財也強、獅子穩定回報

聯合新聞網／ 安妞星座
5星座在國曆8月份財運相當好。聯合報系資料照
5星座在國曆8月份財運相當好。聯合報系資料照

8月份即將邁入立秋的時刻，雖然暑氣未消，但只要能好好積極付出的，想必都有機會建立出不錯的財務機會。以下五星座，在8月的財運特別的旺盛：

TOP 5：牡羊座

牡羊座的八月，可能會在短途旅行、交流或教育活動方面獲得財運。這些活動能帶來財務上的幸運和機會。此時會有不錯的創意和自我表現，因此，你可能會在創意項目、藝術或娛樂業中獲得財富，或因為投資和投機活動，而得到財務上的成功。若為一般上班族，則在工作環境中會遇到財務上的機會，特別是與美學、和諧或服務相關的職業。而且，只要有跟人合作的，都有機會表現出足夠的智慧和策略性規劃，來增強你的財務狀況。

TOP 4：處女座

處女座在八月，會有明顯的個人形象和人際關係，這時的魅力更為突出，容易獲得他人的好感與支持，這對你的財務狀況大有裨益。若有持續在精進自己的，則能通過溝通、學習和短途旅行獲得財運。你的智慧和溝通能力能夠帶來有利的商業機會和財務增長。當然，若是自行開店作生意的，你的努力和雄心壯志會帶來成功和財富。這個月也表明你在事業上能夠獲得高位和權力，這些都將轉化為財務上的豐收。

TOP 3：水瓶座

水瓶座的八月，在創意活動、娛樂業和投資方面會有良好的財運，尤其是偏財方面。這些領域的積極參與能夠帶來財務上的回報和成功。而在與他人的合作關係和伴侶關係中，容易有不錯的財富機會。透過與他人合作或建立夥伴關係，你能夠吸引財務機會並增強財務狀況。這個月也有機會在遺產、投資、保險和他人資源的使用上會有財務收益。這些領域的財務事務將帶來增長和穩定，特別是需自己的專業技能時，將更有財務增長的機會。

TOP 2：金牛座

金牛座有機會在八月份，表現出強烈的賺錢動力和財富上的幸運。你能夠積極追求財富，並通過努力和機會，獲得顯著的財務增長。此時，你在家庭和不動產方面會有財務上的好運。家庭支持和房地產投資能夠帶來穩定的財務回報。而若是對藝術品、創意項目、娛樂活動和投資方面有興趣者，都可以有良好的財務收益。這也表現你的創意才能和魅力能夠吸引財富。若是有伴侶者，更有機會因為對方的關係，而間接得到一筆財富。

TOP 1：獅子座

獅子座於八月的財富表現，會因為個人的努力和自信，帶來穩定的儲蓄性收入。你能夠通過自我表現和領導能力積累財富，這也包括你在財務管理和收入來源上會有好的財運。這時若能更為積極，則將對財務的敏銳感知和審美能力，帶來穩定的收入和儲蓄。同時，若有在研究不動產投資方面訊息者，這個月容易會有財務上的成功。通過智慧和策略性規劃，你能夠在這些領域獲得穩定的財務回報。這時只要能夠在社交網絡和團隊合作方面，有積極付出的，都會獲得財務上的支持。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

成功 財務 財富 財運

延伸閱讀

怎樣討12星座主管歡心？魔羯處女討厭粗心鬼、天蠍獅子喜歡有魄力的人

容易抓狂三星座！獅子雷點多、射手脾氣爆、這星座理智常斷線

12生肖下半年財運曝光！龍迎正財偏財雙豐收、馬發現賺錢商機 雞小心談錢傷感情

3星座最會成大事！獅子渴望成為人群焦點 這類人熱愛探索未知

相關新聞

水逆又來！8月星座運勢…巨蟹遇小人、射手卡關、「這星座」身邊人狂出包

占星師米薩小姐分享「8月星座運勢｜水逆之月💦 好混亂啊😵‍💫 尋找新的希望！」影片，8月水星逆行，從處女座逆行回到獅子座，期間有水星天王星四分相，還有火星木星合相，代表這段期間非常混亂，計畫被打斷是常態。從8/5-8/29逆行期間，個人信用受到挑戰，也要勇敢承擔結果。8月是一段混亂的時間，但火星木星合相會帶來新機會。請參考太陽和上升星座。

開門迎財神！8月星座財運爆棚TOP5 水瓶偏財也強、獅子穩定回報

8月份即將邁入立秋的時刻，雖然暑氣未消，但只要能好好積極付出的，想必都有機會建立出不錯的財務機會。以下五星座，在8月的財運特別的旺盛：

鬼門開第一天逢「水逆」！5星座凶上加凶…破財、車關、還會被詐騙

農曆七月馬上就要到了，再加上8月4日當天是農曆七月初一「鬼門開」，又遇上2024年第三次水逆，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，鬼月碰到了水逆，有5大星座恐怕會「凶上加凶」，要特別當心，另外小孟老師也有分享如何「化解」的方式，可以多吃這些水果蔬菜。

每日星座運勢／摩羯今日事業運不錯 善加把握機會

2024-07-31牡羊座短評：從實際出發。【整體運】對金錢的收益比較看重，好高騖遠使理財的精準度有所降低，靜心多觀察反而是權宜之策；善於利用自身優勢，順利完成上司交待的任務；約朋友吃吃火鍋、烤肉類的

三星座男「一戀愛就變影帝」！扮豬吃老虎、謊話張口就來…把另一半吃死死

你有遇過這種人嗎？看起來深情和善，但其實都是演戲，你想要聽什麼，他們就說什麼，還會示弱裝可憐，「扮豬吃老虎」把別人吃死死，得到自己想要的一切。搜狐網物語星座分享，「服軟弱全是裝的，應該給這些星座頒個演技獎」，猜猜誰上榜。

4生肖8月桃花運超旺！屬猴「2場合」邂逅心上人 財運也發光

四生肖8月將迎強勁桃花運！《搜狐》指出，屬猴、牛、鼠、馬的朋友們，不只能夠收穫愛情，事業和財運也將更上一層樓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。