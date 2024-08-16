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「說話容易得罪人」直腸子四生肖！馬單純、猴急性子、這生肖藏不住心事
說話直來直去、性情直爽、沒有心機的人，都會被認為是「直腸子」。在人際關係中，直腸子的人相處起來很輕鬆，但也會比較容易得罪人，旺好運分享，以下4個生肖都是非常直截了當的個性，從沒想過要婉轉一點。
直腸子生肖：蛇
屬蛇的人十分坦率，心直口快，想到什麼就說什麼，從來不會拐彎抹角，因此會有得罪人的時候，但是他們內心不會藏事，所以相處起來沒有壓力。
直腸子生肖：馬
屬馬的人個性灑脫，心思單純，凡事不會想太多，他們是很怕麻煩的人，不喜歡把事情搞複雜化，需注意有時太過直來直往的作法，會讓身邊人反感。
直腸子生肖：猴
屬猴的人天生急性子，有時情緒上來說話不經大腦，容易傷害到人，他們是心裡有什麼就說什麼的直腸子，從來不會遮掩。
直腸子生肖：狗
屬狗的人誠實善良，而且直言不諱，內心有什麼疑惑就會提出來，尤其他們表達不滿的方式非常直接，完全不考慮別人是否能夠承受。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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