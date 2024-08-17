「人見人愛」高情商4生肖！牛可靠、蛇會看眼色、他嘴巴甜招人疼

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為示意圖。圖/ingimage
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通常懂得掌控自我情緒、處理別人的心情，而且總是維持積極正面態度的人，都會被認為是「情緒智商」極高的表現。旺好運分享，以下4個生肖都是情商高、懂得做人，走到哪裡都受歡迎！

情商高生肖：牛

屬牛的人個性穩重，不管遇到什麼事情都能沉著面對，在工作上不會有搶功勞、勢利眼或追逐名利的表現，是上司與同事眼中的高情商存在。

情商高生肖：虎

屬虎的人非常懂得在什麼場合，該展現什麼樣的姿態，說話都經過深思熟慮才出口，人際間親疏遠近的距離也抓得剛剛好，進退得宜。

情商高生肖：蛇

屬蛇的人智商與情商都高，八面玲瓏，很善於察言觀色，而且遇到困難依然越挫越勇，這樣的人也很容易做出一番成就。

情商高生肖：豬

屬豬的人是樂天派，嘴巴甜，總能憑著高情商贏得別人的好感，本身福氣好，身邊也圍繞不少貴人幫忙，得到很多人的支持。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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