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4生肖最愛「倚老賣老」欺負新人！虎使喚人、猴好為人師、他超愛擺架子

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族示意圖。圖/ingimage
圖為上班族示意圖。圖/ingimage

如果仗著自己年紀大、資歷比較深，喜歡賣弄、瞧不起別人，就會給人「倚老賣老」的感覺。旺好運分享，職場上4個生肖最常倚老賣老，甚至會霸凌新人，榮登「最討人厭前輩」。

▍鼠 超愛賣弄

屬鼠的人具智慧與獨特眼光，因此在職場通常能力強，且佔據重要地位的存在，而他們也三不五時想賣弄自己的知識，讓大家知道自己有多厲害。

▍虎 隨意使喚人

屬虎的人喜歡爭第一、搶風頭，凡事都要競爭，而且虛榮心強，爬到一定的地位後，就希望別人仰慕自己，在職場上隨意差遣新人。

▍猴 好為人師

屬猴的人頭腦靈活，喜歡對別人的事情指手畫腳，還會雞婆地充當指導老師，殊不知這樣的舉動很容易冒犯別人，讓新人感到不受尊重。

▍雞 愛擺架子

屬雞的人很容易因為自己年紀比較大，就覺得別人理當禮讓，常常擺架子，記得人要自重，才有後人重之，免得成為「為老不尊」的壞榜樣。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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