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4生肖最愛「倚老賣老」欺負新人！虎使喚人、猴好為人師、他超愛擺架子
如果仗著自己年紀大、資歷比較深，喜歡賣弄、瞧不起別人，就會給人「倚老賣老」的感覺。旺好運分享，職場上4個生肖最常倚老賣老，甚至會霸凌新人，榮登「最討人厭前輩」。
▍鼠 超愛賣弄
屬鼠的人具智慧與獨特眼光，因此在職場通常能力強，且佔據重要地位的存在，而他們也三不五時想賣弄自己的知識，讓大家知道自己有多厲害。
▍虎 隨意使喚人
屬虎的人喜歡爭第一、搶風頭，凡事都要競爭，而且虛榮心強，爬到一定的地位後，就希望別人仰慕自己，在職場上隨意差遣新人。
▍猴 好為人師
屬猴的人頭腦靈活，喜歡對別人的事情指手畫腳，還會雞婆地充當指導老師，殊不知這樣的舉動很容易冒犯別人，讓新人感到不受尊重。
▍雞 愛擺架子
屬雞的人很容易因為自己年紀比較大，就覺得別人理當禮讓，常常擺架子，記得人要自重，才有後人重之，免得成為「為老不尊」的壞榜樣。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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