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不用療傷？4生肖總「無縫接軌」新戀情！ 虎桃花多、狗不糾結、他沒人陪活不了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶吵架示意圖。圖/ingiamge
圖為情侶吵架示意圖。圖/ingiamge

通常失戀分手後，都會有一段「感情空窗期」用來治療情傷、調整自我，有些人受傷後可能要數年才能恢復，有些人卻只要幾天、幾個月就能辦到。旺好運分享，以下4個生肖都是感情空窗超短，分手後就會很快開始下一段戀情的人喔！

感情空窗短生肖：虎

屬虎的人受歡迎，身邊從不缺乏追求者，不論是不是和平分手，他們都不會沉浸在悲傷太久，也不會讓自己錯過下一個機會，因此感情很少有空窗期。

感情空窗短生肖：雞

屬雞的人會用新戀情來忘卻失戀的痛苦，他們喜歡交際、有人陪伴，因此單身後就會很快投入新戀情，而且無縫接軌的速度快到讓身邊人都嚇一跳。

感情空窗短生肖：狗

屬狗的人談感情很冷靜理智，分手後他們並不會糾結太久，只要身邊有人靠近，都願意敞開心胸去相處看看，自然很容易開始下一段感情。

感情空窗短生肖：豬

屬豬的人天生呆萌、有福氣，讓每個人都覺得好親近，他們自然純樸的氣質，很容易打動身邊的人，所以即使單身了也不會一個人太久。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

分手 生肖

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