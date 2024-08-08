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不用療傷？4生肖總「無縫接軌」新戀情！ 虎桃花多、狗不糾結、他沒人陪活不了
通常失戀分手後，都會有一段「感情空窗期」用來治療情傷、調整自我，有些人受傷後可能要數年才能恢復，有些人卻只要幾天、幾個月就能辦到。旺好運分享，以下4個生肖都是感情空窗超短，分手後就會很快開始下一段戀情的人喔！
感情空窗短生肖：虎
屬虎的人受歡迎，身邊從不缺乏追求者，不論是不是和平分手，他們都不會沉浸在悲傷太久，也不會讓自己錯過下一個機會，因此感情很少有空窗期。
感情空窗短生肖：雞
屬雞的人會用新戀情來忘卻失戀的痛苦，他們喜歡交際、有人陪伴，因此單身後就會很快投入新戀情，而且無縫接軌的速度快到讓身邊人都嚇一跳。
感情空窗短生肖：狗
屬狗的人談感情很冷靜理智，分手後他們並不會糾結太久，只要身邊有人靠近，都願意敞開心胸去相處看看，自然很容易開始下一段感情。
感情空窗短生肖：豬
屬豬的人天生呆萌、有福氣，讓每個人都覺得好親近，他們自然純樸的氣質，很容易打動身邊的人，所以即使單身了也不會一個人太久。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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