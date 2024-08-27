妹子遠離…花心男四生肖！鼠花言巧語、虎愛演霸總、他「不主動不負責」

有些人很專情，有些人卻是「海王」，會同時與一堆女孩發展感情，甚至有了固定對象還是不安分，到處撩一下，到處把妹，非常花心。旺好運分享，以下4個生肖男都是會多線發展、很容易傷女孩心的花心男喔！

生肖：鼠

屬鼠的男人能說會道，常常逗得女孩子很開心，但是他們有多多益善的想法，會同時與很多對象曖昧，就算被發現也嘴硬不承認。

生肖：虎

屬虎的男人是霸道的大男人主義，喜歡開放性的感情狀態，任何時候都蠢蠢欲動，常常流連於花叢之中，結婚之後也不安於室。

生肖：兔

屬兔的男人在感情方面，向來抱持著「不主動、不負責」的態度，他們享受被眾人喜愛的感覺，很容易把持不住，就算有交往對象，身邊還會保持幾個備胎。

生肖：馬

屬馬的男人性格自由奔放，對朋友和愛情的界線模糊不清，也很常像個孩子一樣，感情輕易開始、隨便結束，是十足的花心大蘿蔔。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。