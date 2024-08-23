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互看不順眼3對組合！天蠍水瓶死對頭、巨蟹和這星座「你是我的雷」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為兩人不合示意圖。圖/ingimage
圖為兩人不合示意圖。圖/ingimage

每個星座個性大不同，有些人就是跟你合拍，有些人就是天生不對盤，怎樣都無法相處。旺好運分享「這些星座竟然容易互看不順眼」，快看看你的星座天敵是誰吧。

第三名：天蠍座 & 水瓶座

天蠍座與水瓶座有些地方蠻神似的，尤其是在情緒與佔有慾這些事情上，但其實他們性格完全不同，天蠍座喜歡控制人，而水瓶座只在乎自己的人生，一旦認識他們會發現彼此的價值觀根本天差地遠，總是無法理解對方，最壞的可能還是會成為彼此的死對頭。

第二名：金牛座 & 巨蟹座

金牛座與巨蟹座碰在一起的話，要嘛就是超級好朋友，要嘛就是互看不爽，因為金牛座性格雖然客套有禮，但卻很有距離感，而巨蟹座比較親切，總是散發出熱心的一面，因此在相處上，若沒有在同個平率，就很有可能會踩到彼此的地雷。

第一名：摩羯座 & 雙子座

摩羯座做事情是很有原則與調理的，而雙子座則是完全相反，他們喜歡靠直覺做事，也容易因為情緒而影響進度，因此他們容易擦出火藥味，每講幾句就會吵起來，因為兩個人的想法差異太大，導致兩人變成互不往來的仇人。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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