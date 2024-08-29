三星座婚後變個人！雙魚浪漫沒了、牡羊開始關心人、他玩咖變居家男
時代在進步，婚姻雖然非必經之路，但還是不少人會想結婚，也嚮往婚後幸福美滿。旺好運分享，有些星座的人結婚後差很大，婚前婚後像另外一個人，甚至會讓另一半有種被「詐騙」的感覺，快看看都有誰上榜。
第三名：雙魚座
雙魚座對很多事情都很憧憬，不管生活是不是自己所要的，就是不能缺少儀式感，若步入婚姻，他們會知道感情是需要經營的，因此對很多事情反而不會那麼講究，只要彼此開心舒服就好了。
第二名：牡羊座
牡羊座有點什麼都不怕的性格，而且非常的做自己，總是很有主見，但一旦結婚後，開始會在意另一半的想法，甚至是對方為重，主要是希望能與對方踏實生活。
第一名：射手座
射手座在婚前總是喜歡冒險、挑戰不同的事情，但婚後反而會想把重心放在家中，收起愛玩之心，好好的與自己所愛的人建立一個家庭，可以說是成家立業之後才可能有所改變。
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