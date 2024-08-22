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平常人很好…被弄會反擊三星座！射手「人不犯我我不犯人」、摩羯要你付代價

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為遇到小人生氣反擊示意圖。圖/ingimage
圖為遇到小人生氣反擊示意圖。圖/ingimage

每個人都不想要被傷害、被欺負，因為那是一種自我的尊嚴，有的人屬於「人不犯我，我不犯人」，平常待人客客氣氣，一但遇到對方來陰的背後惡搞或越線了，他們被欺負還是會硬起來，旺好運分享，「這些星座就是讓人不敢欺負」，快看看這些人不要亂惹。

第三名：摩羯座

摩羯座其實個性非常溫和，因此他們也是不喜歡高調或招惹別人，如果真的有人要欺負他們，那就可要小心了，摩羯座的頭腦很聰明，可不會傻傻的讓人欺負，他們的反擊往往都是會令人付出慘痛的代價。

第二名：獅子座

獅子座不太會主動去找麻煩，但若別人敢挑戰他們的極限，他們可是會加倍的奉還給你，因為他們不懼任何威脅，只怕自己被看不起或欺負，一旦有這樣子的情況產生，他們就會極力反抗到最後。

第一名：射手座

射手座的脾氣其實算很好，只是他們的個性很直爽，因此是不會容忍自己被欺負，你若對射手座很好，他們必定會對你一樣真摯，但若你敢欺負射手，別怪他們會不顧面子的給你難看。

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