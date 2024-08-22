平常人很好…被弄會反擊三星座！射手「人不犯我我不犯人」、摩羯要你付代價
每個人都不想要被傷害、被欺負，因為那是一種自我的尊嚴，有的人屬於「人不犯我，我不犯人」，平常待人客客氣氣，一但遇到對方來陰的背後惡搞或越線了，他們被欺負還是會硬起來，旺好運分享，「這些星座就是讓人不敢欺負」，快看看這些人不要亂惹。
第三名：摩羯座
摩羯座其實個性非常溫和，因此他們也是不喜歡高調或招惹別人，如果真的有人要欺負他們，那就可要小心了，摩羯座的頭腦很聰明，可不會傻傻的讓人欺負，他們的反擊往往都是會令人付出慘痛的代價。
第二名：獅子座
獅子座不太會主動去找麻煩，但若別人敢挑戰他們的極限，他們可是會加倍的奉還給你，因為他們不懼任何威脅，只怕自己被看不起或欺負，一旦有這樣子的情況產生，他們就會極力反抗到最後。
第一名：射手座
射手座的脾氣其實算很好，只是他們的個性很直爽，因此是不會容忍自己被欺負，你若對射手座很好，他們必定會對你一樣真摯，但若你敢欺負射手，別怪他們會不顧面子的給你難看。
-
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言