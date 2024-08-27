三星座更適合單身！天秤有好多事想做、這星座超自負「只看得上優秀的人」

有些人總是心心念念想談一段感情，但有些人就是真的很想一個人快樂自在，旺好運分享，「這些星座原來有單身上癮症」。

第三名：天秤座

天秤座是很享受單身生活的人，他們寧願花時間去學習、保養、享受人生，也不想浪費時間在一些無聊的感情上，因為他們想到感情就會越想越多未來的問題，最後就會覺得很煩，乾脆連戀愛都不談了。

第二名：天蠍座

天蠍座算比較自私一點的性格，只想花心思在自己身上，對於其他事情就是忽冷忽熱，只有遇到真正優秀的戀人才有辦法扭轉這種心態，不然他們就會一直單身下去。

第一名：獅子座

獅子座很討厭浪費時間，因此他們總是認為單身比較自在，不用花精力與時間在經營感情，只要照護好自己即可，除非另一半也是獨立自主的性格，不然要與獅子們維持感情很辛苦。

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