3星座天生悲觀…天蠍先想最壞狀況、第一名全身散發「負能量」
遇上事情，每個人都有不同的態度，有些人很樂觀，覺得「天塌下來有高個兒頂」，也有人天生「悲觀主義」，一切都想到最壞去。旺好運分享，「這些星座就是悲觀主義者」，你是哪種人呢。
第三名：天蠍座
天蠍座就是很喜歡胡思亂想、懷疑東懷疑西，事情只會被他們越想越糟糕、越用越會亂，他們無法克制自己的負能量，因為他們天性就是比較悲觀。
第二名：摩羯座
摩羯座對於很多事情有很多的準備與規劃，當然也少不了最壞的打算，為了讓這個糟糕的事情降到最低，因此會開始負能量爆棚，絞盡腦汁想要解決這件事情。
第一名：雙魚座
雙魚座總是很愛幻想，有許多白日的美夢，當然就會有許多黑暗的噩夢，一旦出現負面的想法，他們就會越想越糟糕、越想越不好，最後整個人都會呈現一種負能量的悲觀主義者。
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