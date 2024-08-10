3星座情緒寫臉上！牡羊「根本屁孩」、水瓶自以為演很好、這星座等人哄
人人都會有喜怒哀樂的情緒，但是有的人會隱藏，有的人卻是直接表現出來。旺好運分享，有三個星座情緒寫在臉上，快看看都有誰上榜。
第三名：牡羊座
牡羊座就是個大孩子，他們絕對是把情緒，全部都表露無遺，這就是他們天生的人設，因為他們勇於表達與發言，因此很容易讓人了解到他們的情緒。
第二名：水瓶座
水瓶座的情商是非常高的，不過總是反被自己的聰明誤，他們認為沒人看的出來他們的情緒，但其實他們真的很不會隱藏，太過刻意不想被發現，反而有反效果。
第一名：巨蟹座
巨蟹座雖然行事都很低調，但他們的喜怒哀樂總是直接表現出來，因此很容易令人察覺，當他們感到憤怒或悲傷時會更加明顯，時常讓周遭的人安撫他們的情緒。
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