「得意忘形」惹反感三星座！雙子輕浮、第一名愛自誇旁邊人超尷尬
遇到好事發生，一般人都會很高興，但是有些人卻過於高調，甚至得意忘形失了分寸，招人反感。旺好運分享，「這些星座就是容易得意忘形」，快看看有你嗎。
第三名：雙子座
雙子座講話總是很輕浮，給人一種不穩重的感覺，而且總是自認為自己很優秀、聰明，但其實根本沒有人相信。
第二名：射手座
射手座的性格非常直爽，總是喜歡直接性的表達自己的思想，因此常常有給人一種得意忘形的感覺，就會引起令人反感的感覺。
第一名：獅子座
獅子座很喜歡被別人捧的感覺，因為他們總是太有自信，而且很愛分享自己的豐功偉業，因此容易得意忘形，讓周遭的人時常有一種尷尬的氛圍。
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