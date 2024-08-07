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「他負責賺錢妳負責花」三星座…摩羯上進、天秤可靠、第一名寵妻魔人
若有一個人願意為了你打拚努力，那也是一件很浪漫又幸福的事情。旺好運分享「三個星座真的會賺錢給伴侶花」，只要和他們結婚，財務上不用擔心，他們會把一切都掏給你，絕對過得超幸福。
第三名：摩羯座
摩羯座大多事業心都很重，因為他們知道只有努力賺錢才能過上好生活，一旦有了伴侶，就會想盡辦法賺更多錢，是非常優質的人才之一。
第二名：天秤座
天秤座在婚姻上是很有責任感的，他們很擅長規劃與分配，因此會先計劃好所有的支出，並將財務交給另一半去處理，會讓人覺得非常可靠。
第一名：雙魚座
雙魚座非常寵另一半，雖然他們不見得很務實，但在外打拚賺來的錢，他們很願意把財務都交給自己所愛之人，就是只想讓另一半開心。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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