「薪水小偷」他們上班看心情！ 射手懶雙子貪玩、第一名一臉認真超意外
工作對於很多人來說是很重要的事情，但若跟一群沒上進心的人一起工作，就真的很辛苦，旺好運分享「這些星座根本很不認真工作」，第一名的星座令人超意外。
第三名：射手座
射手座比較喜歡無拘無束的生活，對於很多事情都充滿好奇心，唯獨工作會比較不上進，原因是工作總是把他們的生活綁很死，喜歡瀟灑自在的他們實在無法接受這樣的日常。
第二名：雙子座
雙子座有愛玩之心，他們喜歡沉浸在玩樂的世界當中，因此做正經事情的時候總是很怠慢，對於一開始有興趣的事物，也是三分鐘熱度，工作對他們來說就是很沒有樂趣的一件事情。
第一名：天蠍座
天蠍座總是捉摸不定，想做什麼就做什麼，導致很多工作都有個不錯的開始，但往往會因為自己的懶散或心情，把能讓自己成功的機會給放棄，因此在工作態度上就時常令人覺得很不認真。
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