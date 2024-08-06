戀愛連體嬰三星座！巨蟹陪伴是安全感、金牛黏人卻懂分寸、他要天天見面

每個人嚮往的戀愛模式都不太一樣，有些人就是喜歡黏著另一半，這樣才有愛的感覺，旺好運分享「這些星座就是很黏伴侶」，快看看誰上榜。

第三名：巨蟹座

巨蟹座談起戀愛後容易沒有安全感，所以就會很需要伴侶在身旁陪伴，對他們來說不僅可以增加很多相處上的回憶，同時也可以放心的把自己交出去。

第二名：天秤座

天秤座雖然可以很獨立，但一旦有伴侶就會開始想賴著對方，因為他們只要墜入愛河就會想以對方為主，時時刻刻都在掛念著所愛的人，因此就會想多安排見面的時間。

第一名：金牛座

金牛座很喜歡與另一半相處，因此很想要無時無刻都守在另一半身邊，但同時他們也懂得拿捏分寸，不僅會讓另一半覺得甜蜜，也會讓伴侶有一種很放心的感覺。

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