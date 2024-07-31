水逆又來！8月星座運勢…巨蟹遇小人、射手卡關、「這星座」身邊人狂出包

占星師米薩小姐分享「8月星座運勢｜水逆之月💦 好混亂啊😵‍💫 尋找新的希望！」影片，8月水星逆行，從處女座逆行回到獅子座，期間有水星天王星四分相，還有火星木星合相，代表這段期間非常混亂，計畫被打斷是常態。從8/5-8/29逆行期間，個人信用受到挑戰，也要勇敢承擔結果。8月是一段混亂的時間，但火星木星合相會帶來新機會。請參考太陽和上升星座。

▍牡羊座

牡羊8月很容易覺得自己搞砸了，其實或許只是你自己期待太高。這時需要魄力去承擔修復，牡羊其實有多貴人，他們都願意對你伸出援手，千萬不要不好意思開口。朋友也給你前進的勇氣和情緒價值，8月牡羊千萬不要孤軍奮戰。

▍金牛座

金牛座前一陣子很需要表達、捍衛立場，8月的話可以收回一點，免得言多必失，8月言行舉止要維持體面，建議閉門造車，花點時間完成自己一直想做的事情，8月請專注內心修練，默默做好自己的事情。

▍雙子座

8月有種不適應的情緒，可能是周圍人事物環境在改變，或是原本你熟悉的環境正在調整，你之前覺得擅長的事情可能也不行了。想努力又不知道怎麼做，雙子面對挑戰往往更有活力，雙子可能會有新計畫或是新的學習，多嘗試的過程中可能獲得力量，建議雙子動起來，就能看見未來的路。

8月星座運勢。圖/米薩小姐提供

▍巨蟹座

8月身邊小人變多，很容易和別人意見相左，也很難獲得支持，常常都只能靠實力說話。巨蟹的能力、影響力、話語全都是保護傘，巨蟹就是自己的貴人，要多注意自己身心健康，也要對自己的感覺誠實，要更關注自己的感覺、夢境、靈感，要更懂得保護自己。

▍獅子座

獅子座8月動力全失，就算有好成績也開心不起來。8月的獅子座會擁有相對的空間時間情緒，去探索人生想追求的事情。獅子可能會在社群、旅遊、或是社會議題中發現答案，找到人生下階段想要接觸的人事物。

▍處女座

8月處女座需要調整自己的標準，適時放下你的執念，事情會變順利。你以為自己在退讓妥協，但事實上卻得到進展，只是需要時間印證。建議處女投身引導別人或是去服務主管或客戶，自我價值會更加提升，請專注你做得好的地方，其他部分順其自然放寬心就行了。

▍天秤座

8月天秤座忍耐太多，也很容易迷失在情緒裡，分不清感覺和事實的真相，如果身邊有信賴的人，就能幫助你看清事情的真相。為了停止這些需要忍耐的人事物一再發生，請表達你的立場，天秤需要學習提升思維，幫助現在的你。

▍天蠍座

8月天蠍很容易感覺到「話不投機半句多」，常常覺得和別人沒有共識，所以你只想把事情做好。天蠍8月發財的直覺、靈感很強，請放下當好好先生的執念，去發掘怎樣可以更輕鬆達到成果，請深耕那些地方就好。8月天蠍不用太努力，但要找出自己幸運的點在哪裡。

8月星座小祝福。圖/米薩小姐提供

▍射手座

8月射手會感覺卡關，做事沒有成就感，想進修也沒時間，好像有點失去方向。8月的好運，是「可以和重要的人締結關係」，如果想要情感關係突破，或是想尋求別人幫助，或是想和解修復關係，8月是很幸運的時間。當8月卡關，可以去尋求別人幫助，會帶來轉機

▍摩羯座

8月的摩羯會有種實力無法發揮的感覺，平常擅長的事派不上用場，不擅長的考驗卻常出現。建議摩羯只要熟能生巧就好，就讓自己多熟悉、多練習，建立規律和步驟，未來做起來更輕鬆。總之8月是摩羯座鍛鍊自己的時間，這關會過去，只是要自己累積經驗值。

▍水瓶座

8月水瓶座有種手氣不好的感覺，習以為常的人事物卻在某個環節突然出意外，雖然不嚴重，但是要花時間去彌補，水瓶座對相關人士的耐心會降低，這處理過程很考驗水瓶座的領導力，水瓶座越是能內心穩定、不慌不忙、負責任，就能成為大家的定心丸。雖然水瓶座其實也感受到慌張，但只要你內心相信你可以就能做到，也能吸引一票追隨你的人。

▍雙魚座

8月容易為人際關係焦慮，越是重要的人越可能帶給你不穩定的情緒，雙魚可能會選擇忙起來，減少接觸那些人。建議雙魚座把這種緊張焦急的情緒，變成自己的動力，可以書寫下來，就能提升能量，增加自己情緒的抵抗力。

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