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鬼門開第一天逢「水逆」！5星座凶上加凶…破財、車關、還會被詐騙

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為鬼月示意圖。圖/ingimage
圖為鬼月示意圖。圖/ingimage

農曆七月馬上就要到了，再加上8月4日當天是農曆七月初一「鬼門開」，又遇上2024年第三次水逆，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，鬼月碰到了水逆，有5大星座恐怕會「凶上加凶」，要特別當心，另外小孟老師也有分享如何「化解」的方式，可以多吃這些水果。

第3次水逆日期：2024／8／4 – 2024／8／28進入獅子座與處女座

Top5 水瓶座：情人爭吵 夫妻口角

水瓶座的人要小心，水星逆行進入夫妻宮位，代表著感情會遇到麻煩。已婚夫妻會吵架，心情不好遷怒；看不慣另一半的生活習慣，或是購買東西不合意，就與對方生悶氣等。此外，單身者要小心遇見爛人、感情騙子以及不忠誠的行為，因此建議情侶講話前要先想過，單身者談戀愛要擦亮眼睛。

建議水逆期間可以多吃哈密瓜代表感情甜甜蜜蜜，文旦柚代表圓滿，能讓感情運勢加分。

Top4 巨蟹座：恍神破財 物品遺失

水星逆行進入巨蟹座的財帛宮位，不小心將包包遺失或弄丟皮夾；汽機車零件損壞，需花大筆資金維修；生活作息不正常，上班開會搞錯方向，老闆交代事項忘記處裡；約會時間、交通混亂大打結，讓情人心情不美麗；買賣購物產生糾紛，傷錢又傷神；會有精神不佳，思緒不清楚，也會有跌倒受傷的現象，可謂人財兩失，要多加小心，讓自己保持清醒理智，安然度過水逆。

可以多吃火龍果能抵抗水逆干擾，因為火龍果為紅色，五行屬火，火能剋水，因此小孟老師建議你在水逆期間多吃火龍果能提升運勢。

Top3 天蠍座：事業停擺 業績下滑

水星逆行進入天蠍座的事業宮位，意味著在工作事業上會有不順利的情況。產業不佳導致事業停頓或工作停擺；與合作夥伴發生糾紛；工作上的電郵無法正常傳送，使得與客戶端產生誤會；跟老闆溝通不良；例行性的工作沒注意到而被刁難。

小孟老師建議你水逆期間可以多吃筍類，如綠竹筍，茭白筍，麻竹筍因為筍類五行屬土，水來土淹，水逆一來土類植物就能抵抗水逆侵襲。

Top2 金牛座：偏財不順 容易被騙

水星逆行進入金牛座的偏財宮位，顯示若你想投資容易精神欠佳判斷錯誤，有任何與偏財相關的都不會順利。在股票基金不要投資，會套牢；大樂透彩券刮刮樂等不宜購買，因為中獎機率欠佳；也不適合打牌賭博、小賭傷心大賭傷錢包；旁人邀約投資，反而陷入騙局裡。

小孟老師建議你水逆期間可以多吃黃色蔬果，如鳳梨、黃皮橙肉小西瓜、光皮甜瓜，酪梨等。因為黃色五行屬金，能招來強大財氣，因為水你衝擊你的財帛宮，金黃色蔬果能提升你的財庫讓你大旺一整年。

Top1 獅子座：注意車關 小心被騙

水星逆行進入獅子座的本命宮，顯示將有交通事故的發生；因此開車、騎車或是搭乘交通工具都要注意路況，尤其是與其他車輛的距離保持，小心車關意外。另外就是外出郊遊，若是在山區請小心落石跟掉落物，請多留意身邊環境跟人身安全。還有請小心詐騙事件的發生，請多提高警覺，精神不濟時，更別隨便答應別人，錢財損失事小，若是涉及法律訴訟，可就麻煩纏身了。

小孟老師建議你在水逆期間可以多吃柿子，因為柿子代表「事事如意」，尤其台灣的柿子為水柿，能達到水水相吸化解水星所帶來的凶險。另外也可以吃蘋果，代表平安。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 火龍果 西瓜 酪梨 鬼月

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