神明指定看台大醫！寶寶危急隔天出現奇蹟 孕婦：王母娘娘來了

台灣人常會到廟裡拜拜，只要心誠，神明或許真的會顯靈。台大婦產科名醫施景中分享了一則神奇故事，有位孕婦拜拜時，王母娘娘降神告知要她到台大找施景中醫師，後來她懷孕過程狀況不順，胎兒也一度危急，差點要開刀，沒想到隔天施醫師去看胎兒就一切正常，孕婦告知「王母娘娘來了」。

施景中日前在臉書發文，說有位孕婦因為有內科問題而忐忑不安，由於她信仰深厚，先向家神詢問意見，家神不建議在診所或一般醫院生產。友人推薦下，孕婦去松山慈惠堂拜拜，主神王母娘娘降神，建議她到台大醫院找施景中醫師。

不僅如此，王母娘娘還說出她先生40年前曾經在國外出車禍，哪裡有傷口，這些她不知道的事情，讓孕婦更相信神明旨意。

施景中說，孕婦懷孕過程不順，懷孕24周胎兒臍帶血流出現嚴重狀況，醫師安排住院觀察。孕婦住到超過預期生產時間，某天胎兒心跳減速，醫師擔心小孩撐不住，告知孕婦隔天可能要開刀。結果奇蹟發生，隔天胎兒心跳變好，一切正常，醫師驚呆，「太出乎我意料之外，我也無法解釋。」

孕婦告訴醫師，「因為王母娘娘來了！」她丈夫擔心妻子要手術，昨天特別跑去松山慈惠堂祈求，王母娘娘降神，說「會來這裡保護她。」

施景中指出，等到孕婦懷孕28週時，醫療團隊評估是時候了，就讓小孩生出來，驚喜的是，小孩只有800多公克，可是新生兒評分Apgar score 居然有8轉9。施景中回憶，手術過程他戰戰兢兢，「我跟同事說，王母娘娘一定來了，過來幫助她，所以我們畢恭畢敬，連笑話都不敢講（哈）。」

施景中表示，小孩復原很好，他分享這件事並非鼓勵迷信，而是相信人世間一定有一股「善」、「正神」的力量，在默默幫助善良公義的人。奉勸大家，與其去盲信迷信，不如多做善事，善神也一定會擁護她幫助她。孕婦夫妻後來送了他自家工廠生產的咖啡豆和羊駝毛圍巾，醫師後來也歡喜收下結緣。

PO文一出，網友感動，「良善與正直，會受庇佑」、「有福報的媽媽跟小孩」、「自助，人助，諸佛、菩薩、護法神助」、「這小朋友必有後福啊！辛苦施醫師和醫療團隊，也祝福這對母子平安健康」、「我們家弟弟也是施醫師接生的，求神拜佛才有現在的奇蹟，有時候處理醫學也要相信一些神學」、「西王母在廣州地區本來就有送子保嬰，授人壽福祿的神格」。

不少過來人表示，「我自己在待產的時候也是狂唸地藏王菩薩保佑，這樣感覺很安心」、「我也曾經在懷孕時夢過菩薩，土地公，夢裡記得他們告知孩子的狀況，也感謝有他們的保佑，讓我能平安生產」、「我是懷孕前3個月和整個孕期持頌地藏經，孕前半年去慈惠堂求子，期間發生了一些無法解釋的事，但正向和善念對自己和寶寶幫助很大」、「在懷孕期間虔誠持頌觀世音菩薩普門品，出生的孩子，真的又孝順又聰明喔！」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。