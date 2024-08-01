【雙星組合2.0】天同巨門 - 永遠活在星球上的小王子

天同和巨門同宮其實是頗為矛盾的組合: 天同原本重感情、善體人意、與人為善的特質，遇到了容易負面思考、人我界線分明的巨門，就成了感情脆弱而性格固執內斂。

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在命理的意象中，天同代表天真、稚嫩的小孩，巨門則是抽絲剝繭、明察秋毫的御史大夫；如果硬要將這兩種特質湊在一起，大概只能用憑藉著過人的推理能力而成為知名偵探的「柯南」來形容天同巨門。

然而感性、浪漫、容易耽溺在幻想中而輕忽現實世界的天同巨門，缺乏成熟的理性思維，充其量只能在感情世界中當個不斷抽絲剝繭、反覆思索「該愛還是不該愛?」、「他(她)到底是愛我還是不愛我？」的感情偵探。

在證據確鑿、大勢底定的情況下，天同巨門都還不確定自己能不能慧劍斬情絲；如果還在曖昧不明的情況下，天同巨門的反覆與遲疑，只是無以復加地折磨自己。

與其說天同巨門是感情中只追查線索但「遲遲無法破案的柯南」，倒不如說他們是「永遠活在星球上的小王子」。

命盤中的六個小行星

在聖修伯里所寫的《小王子》(Le Petit Prince)中，小王子拜訪了六個小行星，遇到了六個行為怪異或是他不怎麼欣賞的「怪人」(大人)。

如果從命盤的角度來看，這六個「怪人」其實就是天同巨門各宮的組合；在一個「希望自己常保童稚之心」的天同眼裡，週遭盡是「奇怪的大人」，也是理所當然的事。

小王子遇到一個沒有子民的「國王」，卻認為自己統治及掌管星球上的一切，希望別人聽命於他、供他使喚。僕役宮的紫微則反映了天同巨門對於朋友、同儕的視角 - 伴君如伴虎；尤其是當紫微獨坐於子午位，並沒有其他主星同宮，更凸顯了紫微純然的霸氣與喜惡隨心。

僕役宮的紫微也意味著天同巨門有著比其他組合更多的機會遇到事業有成、具有社會地位的達官顯貴，但是彼此的關係卻會因坐命者自身的身份地位而有所不同。

有的是所處的行業或是所從事的工作，必須身處下位服務這些權貴們；有的則是受到這些人的賞識、提拔，並透過自身的努力而晉身權貴圈。當然，還有一些是出身豪門、權貴之家，所往來或結交的友人，自然不會是平民之流。

但無論與達官顯貴是哪一種關係，天同巨門都會覺得有壓力或是隔閡；畢竟和他們相處，並無法放心地展露自己原本單純、浪漫的個性，而必須靠著巨門加以掩飾或隱藏。

在另一個星球上，小王子遇到一個自負、虛榮的怪人，需要他人的崇拜、掌聲，只聽得見別人的讚美之詞，強要他人承認自己是最帥、最富有、最體面、最聰明的那個人。兄弟宮的貪狼則反映了天同巨門對於母親與手足的觀點 - 圓滑、世故、高調、軟中帶硬、難以捉模。

這種視角觀點並無法全都歸因於手足與母親的個性。天同的隨遇而安、不積極，加上巨門的低調與自我保護，相較之下旁人一丁點的張揚、炫耀，都會擾動天同巨門的情緒與感受。

坐命者在感嘆手足們張牙舞爪、貪得無厭時，其實要認真地想一下: 自己是真的不想要、不屑要求，還是不敢要?

某個星球上，一個忙著數星星，好似他因此而賺進大筆金錢的商人，與小王子進行了一段雞同鴨講、毫無交集的對話。父母宮的武曲意味著商人的忙碌、市儈與不耐煩，也反映出天同巨門對於父親的觀點與感受。

從天同巨門的視角與觀點來看：父母都是個性強勢、對於情感的表達與感受並不細緻，行動重於思考，結果重於過程；縱使自己有心事想要傾吐或是想要有被疼愛的需求，不是得不到認同與安慰，就是話不投機半句多。

被疼愛的需求要往家庭以外的人與事去探索，也是不得不的結果。

在一個小得不能再小的星球上，小王子遇到一個認真、負責，聽命行事的點燈人，他的工作就是日出熄燈與日落點燈。雖然點燈人也是小王子眼中的怪人，但不似其他怪人那麼荒謬，工作也還算有意義及有價值。

天同巨門福德宮的太陽天梁，號稱「最佳員工」的組合，為工作盡心盡力，鞠躬盡瘁，使命必達；即使多做了一些並非份內該做的工作，也大都默默地承受。

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然而，天同巨門到底是勤是惰，往往取決於福德宮裡的太陽是廟旺還是落陷。太陽廟旺則價值觀較趨於正面與正向，落陷往往就想以逸待勞或是柿子專挑軟的吃。

有些學派形容天同是「頭大身體小」，意指福德宮裡有目標遠大、希望造福社會的太陽；然而「知易行難」或是「知行合一」永遠是隨遇而安的天同難以克服的弱點。

小王子在第六個行星上，遇見了一個只記錄的地理學家；他只接見、調查及記錄探險家的回憶，並對探險家做出品德的判斷與評論。

這個地理學家反映出巨門的日常與特質：檢視、評論、記錄；以及天同的缺乏行動力，坐等他人給予資源。

在所有的「怪人」中，與小王子互動最少但令他陷入深深沮喪的，就是酒鬼。

在命理的實務分析中，天同巨門是具有「成癮」傾向的高風險群；而「成癮」的範圍包括酒精、藥物以及毒品。

這種「成癮」傾向的主要原因，源自坐命者本身的意志力及決斷力不強，又受到巨門重隱私、容易自我封閉的影響，在受到挫折打擊時，容易求助於"物"而非"人"，來處理自己的情緒。

由實際案例來看：即便坐命者接受正規的醫藥治療，對於藥物也有著強烈的倚賴性，以致「成癮」或「戒斷困難」成為影響正常生活的另一無解難題。

吉星與煞星的兩難

由於巨門的夫妻宮必有太陰，天同巨門的夫妻宮便是位於巳亥位的太陰，兩者的廟旺與落陷也有極大的差異。

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在命理中，太陰代表財星、代表親情，也代表母親；夫妻宮的太陰獨坐，自然反映出天同巨門的婚姻與感情觀：除了要有「愛情」之外，還要有母親才能提供的「安全」與「包容」，並建立在穩定的財務基礎上。

小行星B612上的「玫瑰」固然代表小王子的「愛情」，地球上強調馴服的「狐狸」卻更像要誓言終身相守的「婚姻關係」。

夫妻宮的太陰雖然和命宮的天同同為注重感情的星曜，但是兩者最大的差異在於：天同所代表的感情並無專屬性，浪漫、熱情有餘但穩定性不足，太陰則帶有更多的責任、照顧與包容。

天同巨門的婚姻感情是否能穩定與幸福，就要看天同的成熟度有多高，責任感有多強，以及巨門的猜疑心有多強，包容度有多大。

由實際案例的統計來看：巨門是十四主星中，最容易認為「舊愛才是最美」，也最容易「再續前緣」的星曜。

然而，「舊愛最美」、「再續前緣」是否也意味著坐命者容易對現狀不滿，容易選擇放棄而不是堅持？

從星曜組合的角度來看：巨門與文昌或文曲同宮，除了能改善坐命者的談吐與氣質外，也能有效地降低巨門出口傷人、惹事端的言語殺傷力。但是同宮的天同一旦加上了文昌或文曲，便會由感情困擾提升至「桃花不斷」的程度，對於天同巨門感情的穩定性，不啻雪上加霜。

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貪圖安逸、意志力薄弱的天同，是十四主星中極少數不怕與煞星同宮的主星。煞星能讓天同身處艱困環境時，激發出求生與脫困的意志力，進而積極、勤奮。但是同宮的巨門一旦加了煞星，便會讓主暗的巨門更容易產生負面的價值觀與思維，與他人(包括親人)的關係更為緊張或疏離。

這種動輒得咎、兩面不討好的組合特質，讓天同巨門在主觀的感受上，很難維持一個穩定、平衡與令人滿意的人生。

與其怪罪星曜組合不佳，倒不如從另一個結構觀點來思考。

天同巨門和天機巨門在結構上頗為類似：遷移宮及財帛宮都是空宮，只有官祿宮有天機。

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財帛宮、官祿宮與遷移宮除了代表字面上的意義之外，更深一層的意涵是與命宮(以及宮內主星)，形成一個相互配合、砥礪的團隊，執行坐命者面對環境的應變力(遷移宮)、價值取向與處理(財帛宮)以及行事風格與處理事務的手段(官祿宮)。

正因為三方四正有兩個空宮，代表群體力量有限、主導性較差、自制力不足，坐命者在遭逢挫折、困難之際，很容易就找一條最方便、輕鬆的路來走。

對於天同巨門來說：最方便、輕鬆的路，往往就是一條殘酷而且無法回頭的不歸路，一如小王子最終選擇了與毒蛇的交易。

由實際案例的統計來看：許多情路不順的天同巨門女性，往往選擇自殘的不歸路，或是曾經有過強烈的自殘念頭。財務或工作遇上重大挫敗的天同巨門，往往選擇拋下一切、逕自逃離的不歸路，其實都說明了這種缺乏勇氣、畏懼承擔、容易放棄的個性本質。

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