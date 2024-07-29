快訊

奧運擊劍／陳弈通迎接36年勝利 第二輪強碰東奧金牌地主

奧運擊劍／陳弈通迎接36年勝利 第二輪強碰東奧金牌地主

奧運拳擊／奈及利亞選手藥檢沒過且未過磅 吳詩儀確定免戰晉8強

天降黃金雨！「4大生肖」8月事業走紅、財運亨通 運勢走向巔峰

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
圖／ingimage

夏季已經開始一陣子，時間快速地飛逝到了8月份，有些生肖也開始霉運消散，逐漸轉向好運。「搜狐網」列出4大生肖在這個月份中，事業和財運雙收，在職場如魚得水，取得傲人成績，讓財運也跟著豐收，迎接屬於自己的巔峰時刻。

生肖兔

生肖兔的人在8月運勢如日中天，事業運的上升令人驚艷，在這個月份，生肖兔的人職涯將迎來重大的轉折點，過去的努力和付出總算能獲得回報。

職場上，他們的才華和能力能被上司和同事充分認可，或許會贏來升職加薪的好機會，同時，屬兔人的直覺也在這個月異常敏銳，能夠抓住重要的商機，人際關係也會得到改善，總之，8月是生肖兔實現自我價值，獲得事業與財富豐收的絕佳時機。

生肖馬

生肖馬的人同樣會在8月贏來事業與財運的高峰，他們的領導能力和創造力在這個月會被極大地放大，能夠引領團隊走向成功。許多屬馬的人會在這個月內收獲豐厚的獎金，讓經濟狀況大為改善，可以勇於展現自己的才華，積極參與活動，讓自己能見度迅速提升。

生肖馬的人也會遇到許多值得信賴的重要夥伴，這些人不僅可以在工作上給予支持，也可能在財務上提供重要的幫助，只要抓住這個機會，與人攜手共進，就能爭取到更大的成功，8月裡，生肖馬的拚搏精神和熱情，將會為未來打下堅實的基礎。

生肖雞

對於生肖雞的人而言，8月份是一個充滿機會的月份，他們的工作表現將會獲得顯著的認可，迎來意想不到的晉升或是新的工作機會。屬雞人注重細節的性格使他們在職場非常受到歡迎，常常能夠在團隊中發揮出色的作用。

此外，屬雞人的財運也會在這個月有所提升，他們善於理財，可能會得到額外的收入，如投資回報或是兼職收入。同時，也要特別注意個人財務管理，合理規劃開支，避免不必要的浪費，以便更好地享受即將到來的財富，總之，屬雞人在這個月透過自己的努力和聰明才智，將收穫滿滿的果實。

生肖牛

生肖牛的人在8月職業運勢同樣出色，生為一個向來與努力和腳踏實地著稱的生肖，這個月將迎來屬於他們的榮耀，無論是工作還是項目管理上，都能表現出令人讚賞的能力，贏得眾人的認可，在這樣的氛圍中，職場發展將進入一個新的階段，可能有升職或是調職的機會。

與此同時，屬牛人的財運在8月也表現不俗，他們在工作上認真的態度使得自己在職場中穩定成長，業績逐步提升，再加上合理的財務規劃，在這個月份，經濟狀況會逐漸改善，尤其在投資方面，屬牛人也有不錯的收穫，勇於嘗試新事物的他們也有機會得到豐厚的回報，8月份對於屬牛人而言，是實現夢想與目標的關鍵時刻。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 生肖運勢 財運

延伸閱讀

一路旺到年底！3生肖8月喜迎貴人 狗正財偏財運佳、豬能升遷加薪

極陰年迎「大暑」！4生肖犯煞 立秋前做1事可轉運

家裡有他就強運！「四生肖」好福氣、從小得人疼…還帶旺全家

準備發了！三生肖8月起「財富來敲門」…狗日進斗金、鼠事業起飛

相關新聞

天降黃金雨！「4大生肖」8月事業走紅、財運亨通 運勢走向巔峰

夏季已經開始一陣子，時間快速地飛逝到了8月份，有些生肖也開始霉運消散，逐漸轉向好運。搜狐網列出4大生肖在這個月份中，事業和財運雙收，在職場如魚得水，取得傲人成績，讓財運也跟著豐收，迎接屬於自己的巔峰時刻。

農曆七月當心！5生肖遇「破碎星」財損人傷 蛇金錢流失、雞職涯變動

農曆七月也是俗稱的「鬼月」，這個月中有許多禁忌，要特別注意。命理專家姚本軍也在臉書發文指出因為農曆七月碰上了紫微斗數中的破碎星，象徵著突發性和意外變化，並且點名對5類生肖的人影響最大，容易「財損人傷」。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「1職業」被庇佑：財運大有斬獲

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人運用專業找出問題並解決，就能讓自己的荷包速加飽滿，有人則是嘗試一些獨特的創意，就能讓財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：水逆來襲！金牛工作順風順水 雙子感情陰錯陽差

隨著土星、海王星、冥王星逆行，第四顆星水星也於本週停滯，停滯期帶來了逆行效應，要小心溝通不良及3C電器故障等問題，工作上需避免粗心大意或過度講究細節。

100年僅3次！天赦日逢關公生 民俗專家：今年最強轉運時機

今天是今年第4個天赦日，巧逢關聖帝君生日，民俗專家廖大乙說，天赦日正能量強，又逢關老爺誕辰，100年僅3次，且今天距下個...

今天拜關公求財、智慧、升官眉角 拜對拜錯結果大不同

今天是關聖帝君聖誕，不少信徒會趁今天到廟裡拜拜，命理師楊登嵙提醒，關公神像有三種，分別是文、武、封官端坐三大類，求智慧、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。