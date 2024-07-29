農曆七月當心！5生肖遇「破碎星」財損人傷 蛇金錢流失、雞職涯變動

農曆七月也是俗稱的「鬼月」，這個月中有許多禁忌，要特別注意。命理專家姚本軍也在臉書發文指出因為農曆七月碰上了紫微斗數中的破碎星，象徵著突發性和意外變化，並且點名對5類生肖的人影響最大，容易「財損人傷」。

生肖牛

對生肖牛的人來說，受到破碎星的影響，可能會感到不安和焦慮，這顆星帶來不可預測的變動，導致牛年出生的人變得更為警覺和敏感，不過，破碎星的影響也會讓牛年出生的人變得更加靈活和適應力強，儘管內心焦慮，但外在行動會顯得果斷且迅速。

破碎星也會促使牛年出生的人更注重保護自我，會謹慎的選擇合作夥伴，避免受到無謂的損失和打擊，減少過度信任他人的情況，有助於在遇到突發事件時能更好地保護自己，減少風險。

生肖蛇

對生肖蛇的人來說，破碎星的能量會讓他們經歷收入上的不穩定，意味著可能會遇到一些意外的財務機會，但也可能會失去某些收入來源，有時候會感到困惑和壓力，但也有機會意外發現新的財源。

在財務上，可能需要應對突如其來的支出，像是意外的醫療費用、家庭緊急支出或是其他不可預見的開銷，這種不穩定也促使屬蛇人在日常更重視儲蓄和管理，更傾向於積極規劃和控制支出，以應對未來會出現的各種意外情況。

生肖雞

對生肖雞的人來說，破碎星可能會為職涯帶來突然的變動，例如職位調整、工作環境變化或是公司內部重組，雖然會帶來壓力和不安，但也可能有新的發展機會，能跳脫舒適圈，藉此不斷學習和成長。

破碎星的影響可能會改變屬雞人對工作的態度，會變得更加謹慎，重視每一個細節，避免因為疏忽導致的變動，此外，也會更注重同事和上司的溝通，確保在每個變動中能夠得到支持和幫助。

生肖兔

對生肖兔的人來說，破碎星的影響會讓他們的婚姻或戀愛關係變得更加不穩定，在伴侶關係方面，會遇到突如其來的事件和變故，打破原有的和諧，雙方都需要重新適應和調整，盡量保持開放和多溝通的心態。

這種不穩定性也會讓屬兔人更加敏感和警覺，更加關心伴侶的行為和情感變化，努力理解對方的需求和想法，然而，這種過度的擔憂也會導致他們信任感下降，變得更加容易猜忌和懷疑，要學著信任和監控間找到平衡，避免因為不必要的擔憂破壞了原本的感情基礎。

生肖猴

對生肖猴的人來說，破碎星會帶來的變動可能來自於工作環境的變化，或是下屬個人的意外情況，這些不穩定會讓屬猴人更加謹慎，更加注意下屬的動向還有情緒變化，並努力建立更強的溝通和信任機制。

在朋友關係方面，破碎星的影響會讓屬猴人的社交圈子變得更加複雜和多變，這些變故可能來自朋友的生活變化，或是意外的誤解和矛盾，這些挑戰會讓他們重新審視和評估自己的友誼，並在必要時做出相應的調整和取捨。

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