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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「1職業」被庇佑：財運大有斬獲

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人運用專業找出問題並解決，就能讓自己的荷包速加飽滿，有人則是嘗試一些獨特的創意，就能讓財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬龍

如果你的工作跟家電維修有關係，特別是冷氣維修，本周需要你處理查看的案件會非常的多，這段時間裡，東奔西跑、爬上爬下的狀況在所難免，不過這些付出都會得到回報，只要你能運用專業找出問題並解決，除了能得到五星好評外，更能讓自己的荷包速加飽滿。

第四名：血型AB型+生肖屬牛

所謂你不理財，財不理你，如果你是從事金融業，例如信貸、信用卡、理財專員等相關工作者，在本周的財運會有很不錯的表現，能夠在這段時間裡，憑著自己的工作能力獲得大量業績，此外也有機會得到公司內部消息，透過投資規劃，能在短時間裡讓財庫大量增長。

第三名：血型O型+生肖屬猴

所有的美食當中，以甜點最為獨特，常能帶給人們豐滿的幸福感，如果你是專門販售糕點或甜點的經營者，無論是實體店面或是網路店面，本周的財運會有明顯的提升，這段時間裡，可以嘗試一些獨特的創意，將能帶給顧客與眾不同的新鮮感，除了增加購買慾望外，更讓財源滾滾而來。

第二名：血型B型+生肖屬狗

如果你的工作需要製作文件或是用筆來描寫，例如企劃人員或是作家等，在本周將會文思泉湧、筆下生花，能夠常常得到天外飛來的靈感，讓你在工作上有如神助，寫出打動人心的文章或企劃案，所以千萬別浪費這段時間的好運勢，只要好好努力，隨之而來的就是優渥的獎金和收益。

第一名：血型O型+生肖屬馬

雖說錢財乃身外之物，生不帶來，死不帶去，但經營道場仍需要一定的開銷，如果你是宗教相關的工作者，或是法師、牧師等，在本周能得到神佛庇佑，在財運上大有斬獲，這段時間裡若有舉辦法會，將能吸引大量信眾參與，除了能幫助眾生外，更能替道場賺取一筆豐厚的資金。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

生肖 血型 財運

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