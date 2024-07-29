唐綺陽星座運勢週報：水逆來襲！金牛工作順風順水 雙子感情陰錯陽差
【唐綺陽星座運勢週報7/29-8/4】
星象影響：水星停滯
隨著土星、海王星、冥王星逆行，第四顆星水星也於本週停滯，停滯期帶來了逆行效應，要小心溝通不良及3C電器故障等問題，工作上需避免粗心大意或過度講究細節。
12星座個別運勢：
牡羊：工作忙碌像打仗小心過勞；感情上態度要緩和一些
獅子：容易想太多而玻璃心；感情有點太在意別人的看法
射手：面對爭議別抗拒，趁此反省改進；感情適合重整關係
雙魚：工作上易被挑剔細節；感情小心被翻舊帳或重拾情緣
處女：工作可嘗試切換新模式；感情因忙碌而無暇顧及
天秤：抓出暗藏的問題加以改善；感情太安逸需多做些變化
天蠍：工作上要多點耐心來整合；感情當心溝通不良有無謂爭執
魔羯：工作適合照章行事；有機會認識新朋友，被搞怪的人吸引
金牛：工作順風順水心情愉快；感情上討喜、桃花運爆棚
雙子：工作使命必達別忘了照顧自己；感情有陰錯陽差的狀況
巨蟹：運勢上揚受長官提拔更上層樓；感情上別太任性
水瓶：工作在低調中掌握致勝先機；感情低調走暗中路線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言