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唐綺陽星座運勢週報：水逆來襲！金牛工作順風順水 雙子感情陰錯陽差

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報7/29-8/4】

星象影響：水星停滯

隨著土星、海王星、冥王星逆行，第四顆星水星也於本週停滯，停滯期帶來了逆行效應，要小心溝通不良及3C電器故障等問題，工作上需避免粗心大意或過度講究細節。

12星座個別運勢：

牡羊：工作忙碌像打仗小心過勞；感情上態度要緩和一些

獅子：容易想太多而玻璃心；感情有點太在意別人的看法

射手：面對爭議別抗拒，趁此反省改進；感情適合重整關係

雙魚：工作上易被挑剔細節；感情小心被翻舊帳或重拾情緣

處女：工作可嘗試切換新模式；感情因忙碌而無暇顧及

天秤：抓出暗藏的問題加以改善；感情太安逸需多做些變化

天蠍：工作上要多點耐心來整合；感情當心溝通不良有無謂爭執

魔羯：工作適合照章行事；有機會認識新朋友，被搞怪的人吸引

金牛：工作順風順水心情愉快；感情上討喜、桃花運爆棚

雙子：工作使命必達別忘了照顧自己；感情有陰錯陽差的狀況

巨蟹：運勢上揚受長官提拔更上層樓；感情上別太任性

水瓶：工作在低調中掌握致勝先機；感情低調走暗中路線

唐綺陽 星座運勢 朋友 溝通

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