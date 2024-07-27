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再愛都能果斷放手…12星座「沒血沒淚」排行 魔羯野心強、金牛只重利益

聯合新聞網／ 綜合報導
12星座沒血沒淚排行。情境示意圖。圖／Ingimage
12星座沒血沒淚排行。情境示意圖。圖／Ingimage

對許多人來說，以「沒血沒淚」4字形容一個人是相當嚴重的批評，不過在人生的道路上，面對負面的情感關係或容易內耗職場環境，適時地冷酷無情絕對是有必要的。對此，日媒《占いTV》列出12星座的行事理智排行榜，快來看看你在第幾名吧！

第1名：水瓶座

水瓶座不會被感情左右，總是以理性去判斷行事。對水瓶座而言「哭」是最沒有用的招數，動不動就哭的人在他們眼裡是麻煩、無法理解的存在。

若想追求水瓶男，千萬別拿眼淚當作武器，反之，水瓶女也難以認同用哭泣展開攻勢的做法。

第2名：處女座

以「感情」要挾處女座是沒用的！當摯友拜託他們當債務的保證人時，處女座即使看在交情上想要幫忙，但在幾經思考後，判斷若是當下義氣相挺，恐會讓未來的自己惹禍上身，便會毅然決然回絕朋友的懇求。

第3名：天蠍座

在天蠍座的世界裡，所有事情都是「非黑即白」，不存在任何模糊空間。即使是曾經深愛過的對象，一旦他們變心了，就絕不會再回頭。天蠍座會主動封鎖或刪除已經豪不在意的人，比起思考對方會不會因此受傷，他們更在意自己的感受。

第4名：摩羯座

職場上，摩羯座想爬到高處的野心比一般人多了一倍，在登頂的過程中，將做為競爭對手的同事們踢下來也是在所難免。

第5名：獅子座

在聯誼等有男有女的社交場合中，如果遇到和自己條件、性格差不多的競爭對手，便會用犀利的言詞牽制對方，讓自己保持優勢。

第6名：金牛座

愛錢的金牛座，在處理攸關錢財的事情時，會選擇拋開感情，站在利益的角度做出判斷。

第7名：牡羊座

有血有淚、總是充滿熱血的牡羊，有時會因為太過認真，變成像是社團的「魔鬼教練」般的存在。

第8名：天秤座

天秤座雖然性格淡漠，卻對任何人的態度都很友善，外人對他們的評價幾乎都是「充滿人情味的人」。

第9名：雙子座

雖然雙子座性格乾脆直爽，卻也經常表現出和善的一面，不少人在實際相處後才會發現，雙子座其實人很好。

第10名：射手座

對射手座而言，人與人的情感是構成世界的主要元素。揣懷憐憫與同理心，和他人融洽相處是很重要的事。

第11名：巨蟹座

在相處時沒什麼距離感的巨蟹座，把大家都當作親人一樣對待，非常有人情味。

第12名：雙魚座

本身淚腺就極為發達的雙魚座，不只為自己而哭，也會因他人的苦難落淚。他們的共感能力強，別人的痛苦於雙魚座而言，就像在割在自己身上的傷一樣難受。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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